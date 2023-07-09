Рецепт: Сдобный пирог с изюмом — вкусно и красиво

Ингредиенты:

молоко — 350 мл;

мука — 560 г;

соль — 0,5 ч.л.;

сахар — 125 г;

дрожжи — 2 ч.л.;

маргарин — 50 г;

масло растительное — 2-3 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт;

изюм — 100 г

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня поделюсь еще одним рецептом выпечки. На этот раз у нас сладкий сдобный пирог с изюмом. Очень мягкий, приятный на вкус и красивый получился! Советую всем попробовать его приготовить! Не буду долго тянуть, а сразу перейду к перечислению ингредиентов.

Начнем с теста. Такое тесто я давно использую при приготовлении рулетов и всем оно очень нравится. Очень мягкое и в меру сладкое получается. На этот раз я его использовала при приготовлении пирога, о котором сегодня и решила рассказать. Для такого теста нам понадобится 1 стакан (объемом 350 мл) молока, 0.5 ч. л. соли, 0.5 стакана (объемом 250 мл) и еще 1 ст. л. сахара, 2 ч. л. дрожжей, 50 гр маргарина или сливочного масла (т. е. я использовала четверть 200 граммовой пачки), 1-2 ст. л. растительного масла для замеса теста и где-то столько же потребуется при формирования пирога, 1 яйцо в тесто и 1 яйцо для смазывания пирога перед выпеканием, изюма около 100 гр (я беру 0.5 стакана объемом 350 мл) и муки у меня обычно уходит 3,5 стакана (объемом 250 мл), т. е. около 560 г.

Ингредиенты теста:

Ингредиенты начинки:

И яйцо для смазывания пирога перед выпеканием:

А теперь приготовление. Начнем с теста. В первую очередь я растапливаю маргарин, чтобы он успел остыть. Затем грею молоко, оно не должно быть слишком горячим. Молоко переливаю в чашку, где буду замешивать тесто, и добавляю к нему 1 ст. л. сахара и 2 ч. л. дрожжей. Перемешиваю и оставляю в теплом месте на 10-15 минут. Должна образоваться «шапочка».

Затем добавляем 0,5 ч. л. соли, полстакана сахара, 1 яйцо, растопленный маргарин и все хорошо перемешиваем.

Затем постепенно начинаем всыпать муку. У меня в итоге ушло 3,5 стакана объемом 250 мл. Учитывая, что в 1 стакане такого объема вмещается 160 гр муки, следовательно можно сказать, что у меня ушло её 560 гр. Но муки вам может потребоваться больше или меньше. Смотрите на состояние своего теста. Оно должно быть мягким, липнущим немного к рукам, поэтому я часто замешиваю тесто в перчатке. При замесе я добавляю понемногу растительного масла и смазываю еще им руку, так легче работать с тестом. Можно также в конце смазать дно и стенки чашки растительным маслом, чтобы после подъема теста его было легко вынуть. Закрываем чашку крышкой или пищевой пленкой и оставляем его подниматься в теплом месте в течение часа-полтора.

Пока тесто поднимается, подготовим изюм. Я его очистила от палочек, промыла и хорошо обдала кипятком.

Тесто у меня стояло чуть больше часа. Оно у меня стояло около зажженной конфорки, я обычно всегда так делаю. Только слежу за стенками чашки, чтобы сильно не грелись, иначе тесто начнет подсыхать. По истечении времени тесто хорошо увеличилось в объеме.

Теперь начнем формировать наш пирог. Он у нас будет состоять из двух плетенных рулетов.

Тесто поделим на 4 равные части, из каждого сделаем шарики. Можно накрыть легким полотенцем или пакетом, а можно обратно поставить в чашку, где поднималось тесто, под крышкой. Это делается для того, чтобы тесто не обветрилось.

Теперь я взяла один шарик и раскатала его в прямоугольник. Он у меня получился в длину примерно в 35 см, а в ширину около 17 см. Затем раскатала второй шарик в прямоугольник такого же размера. Один прямоугольник я смазала растительным маслом и немного посыпала сахаром.

Теперь на тот прямоугольник, что у нас с маслом и сахаром, я поставила второй, сухой, прямоугольник.

Затем сделала надрезы наискосок с каждой стороны, как показано на фото.

Теперь слегка смазываем середину, где нет надрезов, растительным маслом. Посыпаем немного сахаром и распределяем половину изюма.

Залепляем два первых надреза как показано на фото.

Затем поочередно закрывая наискосок начинку надрезами то с одной, то с другой стороны, плетем косичку. В итоге получается такой вот плетеный рулет.

Таким же образом плетем такой рулет из вторых оставшихся шариков теста. Каждый ставим в форму в форме полукруга, в итоге получается круглый плетеный пирог. Накрываем легким полотенцем и оставляем на 20-30 минут увеличиться в объеме.

Затем смазываем пирог яйцом. Немного белка я выливаю и перемешиваю оставшийся белок с желтком, которыми смазываю поднявшийся пирог. Когда белка немного убираем, выпечка получается более румяней, чем при смазывании целым яйцом.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки, я к примеру, пекла при 210 градусов около 30 минут.

На этом наше приготовление закончено. Процесс может показаться долгим, но это того стоит. Необычно и очень вкусно получается. Буду рада, если этот рецепт окажется для вас полезным. Желаю всем успехов на кухне и до новых рецептов!

Время приготовления: 2 ч. 45 мин.