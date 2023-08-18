Рецепт: Шампиньоны жареные — на сковороде

Ингредиенты:
шампиньоны — 5-6 шт;
мука пшеничная — 8-10 ст.л.;
масло подсолнечное — для жарки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Шампиньоны (лучше брать крупные) промываем под проточной водой, нарезаем на пластинки толщиной примерно 5 миллиметров.
Насыпаем в тарелку муку и каждую пластинку обваливаем в муке с обеих сторон.
На сковороду наливаем подсолнечное масло, разогреваем, добавляем соль и выкладываем на сковороду шампиньоны, обжариваем на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки.
Обжаренные шампиньоны выкладываем на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло.
Шампиньоны получаются вкусными, сочными с хрустящей корочкой! Можно подавать с любым соусом.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин.