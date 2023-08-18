Рецепт: Шампиньоны жареные — на сковороде

Ингредиенты:

шампиньоны — 5-6 шт;

мука пшеничная — 8-10 ст.л.;

масло подсолнечное — для жарки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Шампиньоны (лучше брать крупные) промываем под проточной водой, нарезаем на пластинки толщиной примерно 5 миллиметров.

Насыпаем в тарелку муку и каждую пластинку обваливаем в муке с обеих сторон.

На сковороду наливаем подсолнечное масло, разогреваем, добавляем соль и выкладываем на сковороду шампиньоны, обжариваем на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки.

Обжаренные шампиньоны выкладываем на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впиталось лишнее масло.

Шампиньоны получаются вкусными, сочными с хрустящей корочкой! Можно подавать с любым соусом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.