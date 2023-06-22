Рецепт: Шашлык из шампиньонов — На мангале

По
Admin
-
0
52

Ингредиенты:
шампиньоны — 500 грамм;
сметана 15% — 200 грамм;
соевый соус — 2 ст.л.;
перец черный молотый — по вкусу;
чеснок — 5 зубков;
соль — маленькая щепотка;
сухой укроп — щепотка
Способ приготовления: Всем, приветик! Солнышко так нежно играет в небе, лето в самом разгаре, и хочется чего-нибудь вкусного и не тяжёлого для желудка. Предлагаю сегодня шашлык из шампиньонов. Это получается вкусно, легко, и относительно бюджетно по сравнению с мясом.
Итак, что понадобится. Непосредственно грибы шампиньоны. Их моем, чистим и удаляем лишнюю влагу.

Готовим форму для маринования, перекладывает туда грибы.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Добавляем щепотку соли. И заливаем грибочки сметаной. Она должна хорошо покрыть каждый грибок.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Теперь наливает пару столовых ложек соевого соуса.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Приготовим чеснок, освободим его от чешуи.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Мелко порежем чесночные дольки.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Дело остаётся совсем за малым. Минимум приготовлений и максимум вкуса. Добавим специи. Это будет черный молотый перец, сухой укроп и чеснок. Можно взять сухой чеснок. Он мне нравится даже больше в этом блюде. Но у меня его не оказалось.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

И я добавила свежий чеснок. Тоже получилось очень ароматной.

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Так оставляем мариноваться грибы минимум на 2 часа. Однако я люблю, когда они постоят сутки. Так они получатся более вкусными, хорошо пустят сок и отлично промаринуется. Ну а дальше, как вы поняли все совсем просто. Разжигаем мангал и жарим грибы. Можно жарить на решетке или на шампурах, у кого, что есть под рукой. Жарятся очень быстро, буквально 10-15 минут, но все, конечно, зависит от жара. Приятного аппетита!

Рецепт: Шашлык из шампиньонов - На мангале

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА