Рецепт: Шашлык из шампиньонов — На мангале

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 грамм;

сметана 15% — 200 грамм;

соевый соус — 2 ст.л.;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок — 5 зубков;

соль — маленькая щепотка;

сухой укроп — щепотка

Способ приготовления: Всем, приветик! Солнышко так нежно играет в небе, лето в самом разгаре, и хочется чего-нибудь вкусного и не тяжёлого для желудка. Предлагаю сегодня шашлык из шампиньонов. Это получается вкусно, легко, и относительно бюджетно по сравнению с мясом.

Итак, что понадобится. Непосредственно грибы шампиньоны. Их моем, чистим и удаляем лишнюю влагу.

Готовим форму для маринования, перекладывает туда грибы.

Добавляем щепотку соли. И заливаем грибочки сметаной. Она должна хорошо покрыть каждый грибок.

Теперь наливает пару столовых ложек соевого соуса.

Приготовим чеснок, освободим его от чешуи.

Мелко порежем чесночные дольки.

Дело остаётся совсем за малым. Минимум приготовлений и максимум вкуса. Добавим специи. Это будет черный молотый перец, сухой укроп и чеснок. Можно взять сухой чеснок. Он мне нравится даже больше в этом блюде. Но у меня его не оказалось.

И я добавила свежий чеснок. Тоже получилось очень ароматной.

Так оставляем мариноваться грибы минимум на 2 часа. Однако я люблю, когда они постоят сутки. Так они получатся более вкусными, хорошо пустят сок и отлично промаринуется. Ну а дальше, как вы поняли все совсем просто. Разжигаем мангал и жарим грибы. Можно жарить на решетке или на шампурах, у кого, что есть под рукой. Жарятся очень быстро, буквально 10-15 минут, но все, конечно, зависит от жара. Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.