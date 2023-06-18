Рецепт: Шашлык из свинины без уксуса — Сочный и вкусный, хотя без соли, уксуса и майонеза.

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

масло растительное — 150 гр;

горчица — 2 ст. ложки;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: В последнее время мы готовим шашлык из свинины, замачивая мясо без уксуса. Чтобы мясо хорошо промариновалось, мы используем репчатый лук, горчицу и растительное масло. Замаринованное таким образом мясо можно запекать на шампурах, на решетке или в духовке, а также жарить на сковороде.

Вначале мы занимаемся луком. Для этого две большие луковицы разбиваем блендером в луковую кашицу. Именно луковая кашица отдаст весь свой сок и аромат мясу.

Свинину моем, нарезаем на нужные нам куски, складываем в ёмкость для выдержки в маринаде.

Добавляем луковую кашицу и горчицу. Перчим по вкусу. А вот соль не добавляем!

Наливаем туда же растительное масло.

Всё тщательно перемешиваем. Закрываем крышкой.

Оставляем ёмкость с мясом в покое минимум на четыре часа. А лучше на 8-12 часов. Пусть свинина хорошенько промаринуется.

Подготовленное мясо очищаем от лишнего лука. И вот теперь только добавляем соль!

Выкладываем свинину на сковородку или в форму для запекания, если мы дома. Или на решетку, если мы на природе.

Запекаем до готовности.

Мясо получается сочным, вкусным. Без уксусного запаха и вкуса.

Свинина, замаринованная в луке и горчице, обладает естественным мясным вкусом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.