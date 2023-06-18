Рецепт: Шашлык из свинины без уксуса — Сочный и вкусный, хотя без соли, уксуса и майонеза.

Ингредиенты:
свинина — 1 кг;
масло растительное — 150 гр;
горчица — 2 ст. ложки;
лук репчатый — 2 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: В последнее время мы готовим шашлык из свинины, замачивая мясо без уксуса. Чтобы мясо хорошо промариновалось, мы используем репчатый лук, горчицу и растительное масло. Замаринованное таким образом мясо можно запекать на шампурах, на решетке или в духовке, а также жарить на сковороде.
Вначале мы занимаемся луком. Для этого две большие луковицы разбиваем блендером в луковую кашицу. Именно луковая кашица отдаст весь свой сок и аромат мясу.
Свинину моем, нарезаем на нужные нам куски, складываем в ёмкость для выдержки в маринаде.
Добавляем луковую кашицу и горчицу. Перчим по вкусу. А вот соль не добавляем!
Наливаем туда же растительное масло.
Всё тщательно перемешиваем. Закрываем крышкой.
Оставляем ёмкость с мясом в покое минимум на четыре часа. А лучше на 8-12 часов. Пусть свинина хорошенько промаринуется.
Подготовленное мясо очищаем от лишнего лука. И вот теперь только добавляем соль!
Выкладываем свинину на сковородку или в форму для запекания, если мы дома. Или на решетку, если мы на природе.
Запекаем до готовности.
Мясо получается сочным, вкусным. Без уксусного запаха и вкуса.
Свинина, замаринованная в луке и горчице, обладает естественным мясным вкусом.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.