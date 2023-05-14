Рецепт: Шоколадный кекс в микроволновке — Кекс в СВЧ за 2 минуты

Ингредиенты:

яйца куриные — 1 шт.;

масло растительное — 1 ст.л.;

творог — 1 сл.л.;

мука пшеничная — 3 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

разрыхлитель теста — 0.5 ч л.;

какао-порошок — 1 ст.л.;

специи по вкусу — 1 ч.л.

Способ приготовления: Когда хочется чего-нибудь быстренько и вкусненько приготовить к чаю, то выручает приготовление десерта в микроволновке.

Честно признаюсь, что выпечка из микроволновки мне не особо нравится, но в виде исключения могу приготовить кекс в кружке, но только шоколадный.

Почему именно шоколадный?

Потому что в микроволновке цвет выпечки всегда белёсый, это во-первых, а во-вторых в шоколадный кекс отлично подходит добавление специй для более яркого вкуса.

Я добавляю корицу, имбирь, щепотку соли, кардамон и прочие специи, чтобы получился максимально насыщенный вкус.

Приготовление.

Готовятся шоколадные кексы элементарно, просто смешать все ингредиенты и поместить в микроволновую печь на пару минут.

Кружечки немного смазываю раст. Или слив. маслом и заливаю тесто.

Отправляю в СВЧ на 1.5- 2 минуты

Достаем и едим в кружке или вынимаем:)

Если кекс украсить кремом (сметана плюс сахар), то совсем отлично получается.

Можно даже разрезать пополам и добавить сметанный крем внутрь, будет мини тортик с кремом.

Время приготовления: 10 мин.