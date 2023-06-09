Рецепт: Синабоны со сливочным кремом — С корицей и сыром маскарпоне

Ингредиенты:

молоко — 100 мл;

сахар — 4 ст.л;

дрожжи сухие быстродействующие — 11 гр.;

масло сливочное — 150 гр.;

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

мука пшеничная — 3 ст.;

корица молотая — по вусу;

сыр маскарпоне — 250 гр.;

сливки — 100 мл;

лимон — 0,5 шт.

Способ приготовления: Булочки синабон — очень изящный и привлекательный десерт. Готовить их не сложно и даже интересно (особенно мне нравится процесс разрезания рулетиков ниткой). А ещё мне нравится заливка этих булочек — она очень нежная и прекрасно дополняет вкус выпеченного теста.

Растворим в ста миллилитрах тёплого молока одну столовую ложку сахара и пакетик инстантных дрожжей (обычно это одиннадцать граммов). Оставляем опару подходить на пятнадцать-двадцать минут.

Смешиваем сто граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла, одно сырое куриное яйцо, одну столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли.

В эту смесь вливаем подошедшую опару.

Теперь добавляем три стакана просеянной муки. Замешиваем однородной тесто.

Закрываем тесто пленкой и оставляем его «отдохнуть» при комнатной температуре на двадцать минут. Затем еще раз вымешиваем тесто и оставляем его уже на полтора часа подходить в теплом месте. Оно должно увеличиться в объёме, как минимум, в полтора раза.

Готовое тесто выкладываем на припыленную мукой поверхность и раскатываем в тонкий пласт.

Пласт должен быть как можно тоньше.

Размягченным при комнатной температуре оставшимся сливочным маслом смазываем тесто с помощью силиконовой кулинарной кисти.

Затем посыпаем тесто одной столовой ложкой сахаром и измельченной в порошок корицей, которая, как раз, весьма значима для таких булочек.

Теперь сворачиваем раскатанное тесто в рулет.

Рулетик получается очень тонким, но пышным.

Тесто очень нежное, поэтому резать его ножом нельзя, оно помнется. Для разрезания его на порционные булочки лучше будет использовать обычную нить. Процесс этот забавный и даже весёлый. Ниткой мы обвиваем часть рулета и затягивает её — получается нужный порционные кусочек.

Нарезанные нитью кусочки-булочки выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и ставим его в духовку на тридцать минут при температуре сто восемьдесят градусов.

За это время приготовим заливку наших синабонов. Для нее возьмем одну небольшую баночку сыра маскарпоне и сто миллилитров сливок, в которых растворена одна столовая ложка сахара.

Смешиваем это всё вместе и добавляем сок половины лимона.

Готовые булочки (они хорошо увеличились в размерах) достаем из духовки.

Пока они горячие, покрываем их сливочной заливкой. Вот теперь их можно подавать к столу еще тепленькими и наслаждаться чаепитием.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. 40 мин.