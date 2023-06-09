Рецепт: Синабоны со сливочным кремом — С корицей и сыром маскарпоне

Ингредиенты:
молоко — 100 мл;
сахар — 4 ст.л;
дрожжи сухие быстродействующие — 11 гр.;
масло сливочное — 150 гр.;
яйцо куриное свежее — 1 шт.;
соль — 0,5 ч.л.;
мука пшеничная — 3 ст.;
корица молотая — по вусу;
сыр маскарпоне — 250 гр.;
сливки — 100 мл;
лимон — 0,5 шт.
Способ приготовления: Булочки синабон — очень изящный и привлекательный десерт. Готовить их не сложно и даже интересно (особенно мне нравится процесс разрезания рулетиков ниткой). А ещё мне нравится заливка этих булочек — она очень нежная и прекрасно дополняет вкус выпеченного теста.
Растворим в ста миллилитрах тёплого молока одну столовую ложку сахара и пакетик инстантных дрожжей (обычно это одиннадцать граммов). Оставляем опару подходить на пятнадцать-двадцать минут.
Смешиваем сто граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла, одно сырое куриное яйцо, одну столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли.
В эту смесь вливаем подошедшую опару.
Теперь добавляем три стакана просеянной муки. Замешиваем однородной тесто.
Закрываем тесто пленкой и оставляем его «отдохнуть» при комнатной температуре на двадцать минут. Затем еще раз вымешиваем тесто и оставляем его уже на полтора часа подходить в теплом месте. Оно должно увеличиться в объёме, как минимум, в полтора раза.
Готовое тесто выкладываем на припыленную мукой поверхность и раскатываем в тонкий пласт.
Пласт должен быть как можно тоньше.
Размягченным при комнатной температуре оставшимся сливочным маслом смазываем тесто с помощью силиконовой кулинарной кисти.
Затем посыпаем тесто одной столовой ложкой сахаром и измельченной в порошок корицей, которая, как раз, весьма значима для таких булочек.
Теперь сворачиваем раскатанное тесто в рулет.
Рулетик получается очень тонким, но пышным.
Тесто очень нежное, поэтому резать его ножом нельзя, оно помнется. Для разрезания его на порционные булочки лучше будет использовать обычную нить. Процесс этот забавный и даже весёлый. Ниткой мы обвиваем часть рулета и затягивает её — получается нужный порционные кусочек.
Нарезанные нитью кусочки-булочки выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и ставим его в духовку на тридцать минут при температуре сто восемьдесят градусов.
За это время приготовим заливку наших синабонов. Для нее возьмем одну небольшую баночку сыра маскарпоне и сто миллилитров сливок, в которых растворена одна столовая ложка сахара.
Смешиваем это всё вместе и добавляем сок половины лимона.
Готовые булочки (они хорошо увеличились в размерах) достаем из духовки.
Пока они горячие, покрываем их сливочной заливкой. Вот теперь их можно подавать к столу еще тепленькими и наслаждаться чаепитием.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч. 40 мин.