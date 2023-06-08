Рецепт: Сироп из еловых побегов — и вкусно и от кашля помогает

Ингредиенты:

еловые побеги — 500 гр;

сахар — 1 кг;

корица палочка — 1 шт;

лимон — четверть;

вода — 500 мл

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и полезного сиропа из еловых побегов. В нашем регионе очень много хвойных деревьев, поэтому сейчас самое время собирать молодые еловые побеги и готовить этот сироп.

Он подойдет отлично в чай и кофе, а также его рекомендуют употреблять при бронхите и любом виде кашля.

Собираем еловые побеги, промываем их, я дала им сутки постоять в воде. Отвариваем их минут 15.

После закипания варим минут 15 и так оставляем под крышкой на 10-12 часов. После чего откидываем на марлю и отживаем.

Оставляем только жидкость.

Теперь нам понадобится сахар-песок из расчета на 500 мл. воды 1 кг. сахара.

Также я добавляла палочку корицы и четверть лимона.

Сахар, лимон и корицу добавляем в жидкость. Дадим закипеть, растворяем сахар и варим сироп где-то полчаса (смотрите по мере готовности сиропа, он должен быть нежидким).

Даем сиропу немного остыть, убираем корку лимона и палочку корицы и разливаем по баночкам.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.