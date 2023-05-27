Рецепт: Скумбрия пряного посола — Классический посол- вкуснейшая рыба

Ингредиенты:
скумбрия свежемороженная — 2 шт;
лук репчатый — 1 шт;
соль — 2 ст. ложки;
сахар — 1 ст. ложка;
вода — 500 мл;
масло растительное — 2 ст. ложки;
лавровый лист — 3 шт;
перец душистый горошком — 10 шт.;
кориандр — 0, 5 чайной ложки
Способ приготовления: Многие люди любят скумбрию пряного посола.
Скумбрия- рыба очень даже полезная.
В ней содержится много Омега 3 жирных кислот, которые очень нужны нашему организму. Эти кислоты снижают риски онкологии и инфарктов- инсультов, замедляют старение.
Так же в скумбрии содержится до 90 процентов суточной дозы витамина Д.
В ней имеется витамин А, В 12, Р, много йода, цинка, меди и фтора.
Очень вкусна копченная скумбрия, но в ней могут присутствовать канцерогенные вещества, образующиеся при копчении искусственным дымом.
Полезна отварная и жаренная скумбрия, но не все ее любят за счёт присутствующего в скумбрии специфического привкуса и запаха
У скумбрии пряного посола этот специфический запах исчезает.
Предлагаю вам самим посолить скумбрию.
Это просто и быстро. Зато по цене гораздо дешевле, чем покупать готовую скумбрию пряного посола.
А ещё ваша скумбрия получится очень вкусной и малосольной, а в магазине часто можно купить слишком солёную или даже «проржавевшую от долгого лежания в рассоле» скумбрию.
Количество рассола рассчитано на две небольшие или одну крупную скумбрию.
Итак берём свежемороженую скумбрию. Выбираем рыбку с яркой окраской и без повреждений.
Отрезаем хвост, голову, плавники. Вычищаем внутренности и черную пленку внутри брюшка. Тщательно моем и обсушиваем рыбину бумажными полотенцами.
Нарезаем скумбрию кусочками толщиной полтора сантиметра.
Очищаем луковицу и нарезаем тонкими полукольцами.
Теперь делаем рассол.
В кастрюльку кладём две столовые ложки без горки соли.
Одну столовую ложку с горкой сахара.
Наливаем поллитра воды.
Добавляем две столовые ложки растительного масла. У меня самое обычное дезодорированное подсолнечное масло.
Доводим рассол до кипения и пусть рассол остывает.
В стеклянную баночку складываем кусочки скумбрии, переслаивая их колечками лука.
Сюда же кладём три лавровых листа.
10 горошин душистого перца.
Половину чайной ложки кориандра: можно как в зёрнах, так и молотого.
Когда рассол остынет, заливаем рассолом скумбрию.
Закрываем баночку крышкой и убираем ее на сутки в холодильник.
На следующий день вкуснейшая нежная малосольная скумбрия пряного посола готова. Хоть с картошечкой, хоть просто как закуску- обьедение. Ни одна магазинная скумбрия со скумбрией домашнего посола не сравнится!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.