Рецепт: Скумбрия пряного посола — Классический посол- вкуснейшая рыба

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженная — 2 шт;

лук репчатый — 1 шт;

соль — 2 ст. ложки;

сахар — 1 ст. ложка;

вода — 500 мл;

масло растительное — 2 ст. ложки;

лавровый лист — 3 шт;

перец душистый горошком — 10 шт.;

кориандр — 0, 5 чайной ложки

Способ приготовления: Многие люди любят скумбрию пряного посола.

Скумбрия- рыба очень даже полезная.

В ней содержится много Омега 3 жирных кислот, которые очень нужны нашему организму. Эти кислоты снижают риски онкологии и инфарктов- инсультов, замедляют старение.

Так же в скумбрии содержится до 90 процентов суточной дозы витамина Д.

В ней имеется витамин А, В 12, Р, много йода, цинка, меди и фтора.

Очень вкусна копченная скумбрия, но в ней могут присутствовать канцерогенные вещества, образующиеся при копчении искусственным дымом.

Полезна отварная и жаренная скумбрия, но не все ее любят за счёт присутствующего в скумбрии специфического привкуса и запаха

У скумбрии пряного посола этот специфический запах исчезает.

Предлагаю вам самим посолить скумбрию.

Это просто и быстро. Зато по цене гораздо дешевле, чем покупать готовую скумбрию пряного посола.

А ещё ваша скумбрия получится очень вкусной и малосольной, а в магазине часто можно купить слишком солёную или даже «проржавевшую от долгого лежания в рассоле» скумбрию.

Количество рассола рассчитано на две небольшие или одну крупную скумбрию.

Итак берём свежемороженую скумбрию. Выбираем рыбку с яркой окраской и без повреждений.

Отрезаем хвост, голову, плавники. Вычищаем внутренности и черную пленку внутри брюшка. Тщательно моем и обсушиваем рыбину бумажными полотенцами.

Нарезаем скумбрию кусочками толщиной полтора сантиметра.

Очищаем луковицу и нарезаем тонкими полукольцами.

Теперь делаем рассол.

В кастрюльку кладём две столовые ложки без горки соли.

Одну столовую ложку с горкой сахара.

Наливаем поллитра воды.

Добавляем две столовые ложки растительного масла. У меня самое обычное дезодорированное подсолнечное масло.

Доводим рассол до кипения и пусть рассол остывает.

В стеклянную баночку складываем кусочки скумбрии, переслаивая их колечками лука.

Сюда же кладём три лавровых листа.

10 горошин душистого перца.

Половину чайной ложки кориандра: можно как в зёрнах, так и молотого.

Когда рассол остынет, заливаем рассолом скумбрию.

Закрываем баночку крышкой и убираем ее на сутки в холодильник.

На следующий день вкуснейшая нежная малосольная скумбрия пряного посола готова. Хоть с картошечкой, хоть просто как закуску- обьедение. Ни одна магазинная скумбрия со скумбрией домашнего посола не сравнится!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.