Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом — В духовке

Ингредиенты:

куриная грудка отварная — 1 шт.;

шампиньоны — 400 грамм;

лук репчатый — 1 шт.;

рис — 0,5 стакана;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 90 мл.;

масло сливочное — 100 грамм;

сметана — 100 грамм;

яйца куриные — 5 штук;

молоко — 500 мл.;

мука — 400 грамм;

сода пищевая — щепотка

Способ приготовления: . Всем м доброго времени суток!

Сегодня я поделюсь с вами сокровенным рецептом пирога.

Я его очень люблю, но он очень долго готовится и поэтому я не готовлю его с нуля и сразу. Я заранее подготавливаю начинку и жарю блины, откладывая несколько блинчиков для пирога. И тесто я тоже делаю заранее.

А всё остальное я делаю в другой день, то есть собираю этот пирог не в тот же день. И это значительно облегчает жизнь и позволяет легко и просто приготовить то, что обычно занимает много времени.

В начинке этого пирога будет и куриное мясо и шампиньоны с луком и рис и яйца. А внутри вся эта начинка чередуется с блинами и сверху пирог накрывается тестом.

Так что поехали.

Необходимые для приготовления ингредиенты перед вами на фото:

Приступаем!

ПОДГОТОВКА.

Яйца и куриную грудь нужно сварить

Рис залить водой выше уровня риса на 2 пальца, поставить на огонь

Когда закипит — убавить огонь и накрыть крышкой, засечь 13 минут. По истечению времени рис готов.

1. БЛИНЫ

2 яйца и 1 стакан муки, добавить соль

И растительное масло

Плюс один стакан молока

Хорошо перемешать

И пожарить 8 блинов

если останется тесто, то добавим в него сахар и подарим обычные блины)

Мои ароматные блинчики

Блины готовы. Отставим.

2. НАЧИНКА

Лук нарезать полукольцами

Шампиньоны пластинами.

Красота

Сразу можно обжарить

Когда влага выпариться как на фото

Добавить лук

Можно посолить и поперчить

Куриная грудка уже сварилась и её нужно назкзать мелкими кубиками

А можно Порто порвать руками

яйца тоже нарезать мелко и смешать с рисом, добавив соли побольше, можно и перца

3. ТЕСТО ПИРОГА

100 грамм сливочного масла растопить.

Пока масло топится в микроволновке в кастрюлю для замешивается теста добавить сметану (100 грамм). А затем к ней влить масло

Перемешать и влить 250 мл. молока

Добавить 1 яйцо

Муку смешать с содой

И добавить частями к молоку

Замесить тесто. Оно не должно быть липким.

Если нужно добавить муку

Замесить на столе.

Затем убрать в холодильник минут на 40.

(Если пирог готовите не сегодня, то можно на ночь или на сутки)

5. ПИРОГ.

Противень выстрелить пергаментной бумагой.

Раскатать пласт диаметром больше блина

Пласт выложить на противень

Сверху блин

На блин начинку из риса и яйца

Сверху куриное мясо

Затем грибы, обжаренные с луком

Накрыть сверху другим блином

И повторять слои

до последнего блина

Раскатать ещё один пласт теста

Накрыть им собранный пирог

Обрезать лишнее, края зажать

Из остального теста сплести косички

И украсить пирог таким образом

И по краям

Несколько косичек понадобится

По центру в пироге сделатьтотверстие

Насквозь…

Теперь нам понадобится взять 1-2 желтка, взбить его вилкой

И смазать им весь пирог

Благодаря смазыванию теста взбитым желтком пирог приобретает румяный цвет, а не остаётся белым и сырым на вид

Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа.

Вот какой аппетитный цвет приобретает пирог благодаря желтку

Пирог внутри

Кусочек пирога

Начинка очень вкусная. Пирог потрясающий.

Спасибо всем за внимание!

Очень рекомендую приготовить данный пирог, это вкусно!

Время приготовления: 4 ч.