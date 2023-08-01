Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом — В духовке

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Ингредиенты:
куриная грудка отварная — 1 шт.;
шампиньоны — 400 грамм;
лук репчатый — 1 шт.;
рис — 0,5 стакана;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное — 90 мл.;
масло сливочное — 100 грамм;
сметана — 100 грамм;
яйца куриные — 5 штук;
молоко — 500 мл.;
мука — 400 грамм;
сода пищевая — щепотка
Способ приготовления: . Всем м доброго времени суток!

Сегодня я поделюсь с вами сокровенным рецептом пирога.

Я его очень люблю, но он очень долго готовится и поэтому я не готовлю его с нуля и сразу. Я заранее подготавливаю начинку и жарю блины, откладывая несколько блинчиков для пирога. И тесто я тоже делаю заранее.
А всё остальное я делаю в другой день, то есть собираю этот пирог не в тот же день. И это значительно облегчает жизнь и позволяет легко и просто приготовить то, что обычно занимает много времени.

В начинке этого пирога будет и куриное мясо и шампиньоны с луком и рис и яйца. А внутри вся эта начинка чередуется с блинами и сверху пирог накрывается тестом.

Так что поехали.

Необходимые для приготовления ингредиенты перед вами на фото:

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Приступаем!
ПОДГОТОВКА.

Яйца и куриную грудь нужно сварить

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Рис залить водой выше уровня риса на 2 пальца, поставить на огонь

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Когда закипит — убавить огонь и накрыть крышкой, засечь 13 минут. По истечению времени рис готов.

1. БЛИНЫ

2 яйца и 1 стакан муки, добавить соль

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И растительное масло

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Плюс один стакан молока

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Хорошо перемешать

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И пожарить 8 блинов

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

если останется тесто, то добавим в него сахар и подарим обычные блины)

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Мои ароматные блинчики

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Блины готовы. Отставим.

2. НАЧИНКА

Лук нарезать полукольцами

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Шампиньоны пластинами.

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Красота

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Сразу можно обжарить

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Когда влага выпариться как на фото

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Добавить лук

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Можно посолить и поперчить

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Куриная грудка уже сварилась и её нужно назкзать мелкими кубиками

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

А можно Порто порвать руками

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

яйца тоже нарезать мелко и смешать с рисом, добавив соли побольше, можно и перца

3. ТЕСТО ПИРОГА
100 грамм сливочного масла растопить.
Пока масло топится в микроволновке в кастрюлю для замешивается теста добавить сметану (100 грамм). А затем к ней влить масло

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Перемешать и влить 250 мл. молока

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Добавить 1 яйцо

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Муку смешать с содой

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И добавить частями к молоку

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Замесить тесто. Оно не должно быть липким.
Если нужно добавить муку

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Замесить на столе.

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Затем убрать в холодильник минут на 40.
(Если пирог готовите не сегодня, то можно на ночь или на сутки)

5. ПИРОГ.

Противень выстрелить пергаментной бумагой.
Раскатать пласт диаметром больше блина

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Пласт выложить на противень

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Сверху блин

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

На блин начинку из риса и яйца

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Сверху куриное мясо

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Затем грибы, обжаренные с луком

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Накрыть сверху другим блином

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И повторять слои

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

до последнего блина

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Раскатать ещё один пласт теста

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Накрыть им собранный пирог

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Обрезать лишнее, края зажать

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Из остального теста сплести косички

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И украсить пирог таким образом

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И по краям

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Несколько косичек понадобится

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

По центру в пироге сделатьтотверстие

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Насквозь…

Теперь нам понадобится взять 1-2 желтка, взбить его вилкой

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

И смазать им весь пирог

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Благодаря смазыванию теста взбитым желтком пирог приобретает румяный цвет, а не остаётся белым и сырым на вид

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 1,5 часа.

Вот какой аппетитный цвет приобретает пирог благодаря желтку

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Пирог внутри

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Кусочек пирога

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Начинка очень вкусная. Пирог потрясающий.

Рецепт: Слоеный пирог с грибами, луком, курицей, рисом - В духовке

Спасибо всем за внимание!

Очень рекомендую приготовить данный пирог, это вкусно!

Время приготовления: 4 ч.

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