Рецепт: Слойки с клубникой — С клубничным сиропом

Ингредиенты:

клубника — 100 грамм;

тесто слоеное — 1 пласт;

клубничный сироп — по вкусу;

сахар — по вкусу

Способ приготовления: Привет, всем кулинарам!) Сегодня у меня слойки с клубникой. Нужно пользоваться моментом, пока свежая клубничка. Вы уже чувствуете этот аромат?

Недавно готовила также цукаты из клубники и сироп клубничный, который понадобится в этой выпечке. Вот рецепт.Цукаты и сироп из клубники Итак, что понадобится собственно для наших вкусных и ароматных слоек… Берём лист слоёного готового теста. Можно взять домашнее слоёное тесто.

Тесто нужно разморозить, но не полностью. Так, с ним легче работать. Немного его нужно раскотать. Клубнику моем.

Нарежем клубничку дольками, произвольно.

Тесто разрежем на два больших квадрата. Далее надрежем каждый квадрат с четырех сторон не до конца.

Теперь нужно загнуть тесто по надрезу с каждой стороны.

Так поступаем с каждой стороной квадрата и защипываем уголки.

В серединку слойки надо налить клубничный сироп по вкусу. У меня это по две чайные ложки.

Сверху выкладываем клубнику.

Точно также поступаем и со второй слойкой. Сверху слойки посыпаем сахаром по вкусу. И выкладываем слойки на лист, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов в течение пятнадцати минут. Вот такая красота и вкуснота получается.

Приятного аппетита и шикарного настроения!)

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.