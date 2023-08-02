Рецепт: Смородиновый десерт — с бананом и апельсином

Ингредиенты:
черная смородина — 1 кг;
бананы — 5-6 шт;
апельсины — 2 шт;
мед — 2 ст.л
Способ приготовления: На даче у свекрови собрали остатки черной смородины и я решила приготовить что-то необычное, поискала на просторах интернета и нашла.
Итак нам понадобятся черная смородина, бананы, апельсины и мед.
На 800-1000 грамм смородины пойдет 5-6 бананов.
На такой объем берем два крупных апельсина.
Апельсины чистим и делим на дольки.
Бананы очищаем.
Кстати из оставшейся кожуры рекомендую приготовить тушеную банановую кожуру по моему рецепту.
Погружным блендером перебиваем ягоды.
Отправляем сюда же бананы.
Также отправляем апельсины и все перебиваем.
Добавляем две столовые ложки меда.
И получаем вот такой натуральный десерт.
Раскладываем его по баночкам или по пакетам (для заморозки).
Подавайте с творогом, мороженым, блинчиками.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.