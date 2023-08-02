Рецепт: Смородиновый десерт — с бананом и апельсином

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Ингредиенты:
черная смородина — 1 кг;
бананы — 5-6 шт;
апельсины — 2 шт;
мед — 2 ст.л
Способ приготовления: На даче у свекрови собрали остатки черной смородины и я решила приготовить что-то необычное, поискала на просторах интернета и нашла.

Итак нам понадобятся черная смородина, бананы, апельсины и мед.

На 800-1000 грамм смородины пойдет 5-6 бананов.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

На такой объем берем два крупных апельсина.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Апельсины чистим и делим на дольки.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Бананы очищаем.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Кстати из оставшейся кожуры рекомендую приготовить тушеную банановую кожуру по моему рецепту.

Погружным блендером перебиваем ягоды.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Отправляем сюда же бананы.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Также отправляем апельсины и все перебиваем.

Добавляем две столовые ложки меда.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

И получаем вот такой натуральный десерт.

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Раскладываем его по баночкам или по пакетам (для заморозки).

Рецепт: Смородиновый десерт - с бананом и апельсином

Подавайте с творогом, мороженым, блинчиками.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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