Рецепт: Смородиновый десерт — с бананом и апельсином

Ингредиенты:

черная смородина — 1 кг;

бананы — 5-6 шт;

апельсины — 2 шт;

мед — 2 ст.л

Способ приготовления: На даче у свекрови собрали остатки черной смородины и я решила приготовить что-то необычное, поискала на просторах интернета и нашла.

Итак нам понадобятся черная смородина, бананы, апельсины и мед.

На 800-1000 грамм смородины пойдет 5-6 бананов.

На такой объем берем два крупных апельсина.

Апельсины чистим и делим на дольки.

Бананы очищаем.

Кстати из оставшейся кожуры рекомендую приготовить тушеную банановую кожуру по моему рецепту.

Погружным блендером перебиваем ягоды.

Отправляем сюда же бананы.

Также отправляем апельсины и все перебиваем.

Добавляем две столовые ложки меда.

И получаем вот такой натуральный десерт.

Раскладываем его по баночкам или по пакетам (для заморозки).

Подавайте с творогом, мороженым, блинчиками.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.