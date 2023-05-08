Рецепт: Смузи со шпинатом — С киви и огурцом

Ингредиенты:

шпинат — 150 гр.;

огурец — 2 шт.;

киви — 1 шт.;

сок лимона — 3 ст.л.;

мед — 1 ч.л;

банан — 1 шт.;

вода — 150 мл.

Способ приготовления: Всех приветствую на моей странице. Сегодня готовим смузи из шпината, который богат витаминами и микроэлементами.

Смузи служит отличным перекусом, для тех кто следит за своим питанием.

Начнем с того, что подготовим шпинат, для этого необходимо убрать со шпината стебель, так как нам понадобится только его лист.

Далее добавляем воду, +/- 150 мл.

Затем режим на небольшие кубики огурец, предварительно срежьте шкурку, нам она не понадобится.

Теперь добавьте мёд

Возьмите небольшой киви, освободите от кожуры, нарежьте кубиками и отправьте в блендер. Тоже самое проделываем с бананом.

В конце добавляем лимонный сок.

Вот и всё, включаем блендер и перебивает всё до однородной консистенции.

Наш витаминизированный, вкусный, питательный и полезный смузи готов. Переливаем в бутылку и берём с собой на прогулку.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.