Рецепт: Сочный шашлык из свинины — Из свиной вырезки, мягкий и сочный шашлык.

Ингредиенты:

лук репчатый — 0.5 кг;

вырезка свинины — 2 кг;

майонез — 150 гр;

соль — 2.ч.л.;

перец молотоый черный — 2 ч.л.

Способ приготовления: Последние несколько лет шашлык готовим только из свиной вырезки.

Это хоть и получается подороже, но всегда получается бесподобный мягкий и сочный шашлык. Главное не передержать на огне.

Вырезка стоит на сегодняшний день у нас в районе 420 рублей за 1 килограмм. Шашлыки мы делаем не так часто, как хотелось бы, поэтому экономить смысла нет никакого.

В вырезке нет лишнего жира, костей, прожилок и хрящей, нужно просто порезать на кусочки, замариновать и нежный шашлык готов.

Самое главное, что такой шашлык подходит даже для тех, кому уже особо нечем жевать: нет части зубов, коронки, импланты, мосты и прочее:)

Для маринада я использую майонез Провансаль и репчатый лук.

Порционно нарезаю куски мяса, лук полукольцами, можно использовать готовый маринад для шашлыка или просто немного соли и чёрный перец, ничего лишнего.

Маринуется шашлык достаточно быстро, можно приготовить утром и в обед уже жарить шашлыки.

Если постоит ночь, то будет только лучше. Жарить можно на решётке, на шампуре или в барбекю.

Главное не пересушить, готовится быстро, мясо нежное, отлично жуётся, жарить удобно, так как не скапывает и не горит лишний жир.

На сегодняшний день шашлык из свиной вырезки это мой фаворит: нежный и сочный шашлык, без прожилок и костей, нравится всем, кто пробовал.

Рекомендую попробовать именно из свиной вырезки, если ранее не пробовали.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.