Рецепт: Сочный шашлык из свинины — Из свиной вырезки, мягкий и сочный шашлык.

Ингредиенты:
лук репчатый — 0.5 кг;
вырезка свинины — 2 кг;
майонез — 150 гр;
соль — 2.ч.л.;
перец молотоый черный — 2 ч.л.
Способ приготовления: Последние несколько лет шашлык готовим только из свиной вырезки.
Это хоть и получается подороже, но всегда получается бесподобный мягкий и сочный шашлык. Главное не передержать на огне.
Вырезка стоит на сегодняшний день у нас в районе 420 рублей за 1 килограмм. Шашлыки мы делаем не так часто, как хотелось бы, поэтому экономить смысла нет никакого.
В вырезке нет лишнего жира, костей, прожилок и хрящей, нужно просто порезать на кусочки, замариновать и нежный шашлык готов.
Самое главное, что такой шашлык подходит даже для тех, кому уже особо нечем жевать: нет части зубов, коронки, импланты, мосты и прочее:)
Для маринада я использую майонез Провансаль и репчатый лук.
Порционно нарезаю куски мяса, лук полукольцами, можно использовать готовый маринад для шашлыка или просто немного соли и чёрный перец, ничего лишнего.
Маринуется шашлык достаточно быстро, можно приготовить утром и в обед уже жарить шашлыки.
Если постоит ночь, то будет только лучше. Жарить можно на решётке, на шампуре или в барбекю.
Главное не пересушить, готовится быстро, мясо нежное, отлично жуётся, жарить удобно, так как не скапывает и не горит лишний жир.
На сегодняшний день шашлык из свиной вырезки это мой фаворит: нежный и сочный шашлык, без прожилок и костей, нравится всем, кто пробовал.
Рекомендую попробовать именно из свиной вырезки, если ранее не пробовали.
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.