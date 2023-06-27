Рецепт: Спаржа с беконом — на сковороде (Немецкая кухня)

Ингредиенты:

спаржа белая — 0,5 кг;

сырой бекон — 150 г;

подсолнечное масло для жарки — 50 мл;

соль — по вкусу;

ароматные травы — по вкусу

Способ приготовления: Привет)

Спаржа (аспарагус) у нас не очень популярное блюдо. Думаю ввиду не распространенности спаржевых полей и достаточно высокой цены импортируемого продукта. Но в Германии спаржа — культ. В основном дома, и как правило в большинстве ресторанов, можно покушать спаржу как основное блюдо (и наоборот на гарнир мясо, рыба, шницель, овощи) и по одному рецепту — классическая отварная спаржа аль-денте (если повар не напортачит) с голландским соусом. Вот и все разнообразие.

Поела я так несколько раз спаржу и решила что нет, нужно что-то делать! ну не могу есть я одинаково приготовленный продукт с превеликим удовольствием (если это не мясо ;))

Оказывается блюд из спаржи достаточно, просто не так часто здесь их готовят. Одно из легких и вкусных блюд — спаржа с беконом.

Итак, нам нужна белая спаржа. Я предпочитаю сырую, но можно использовать и полуфабрикат-заготовку (она уже отварена достаточно), однако это не так вкусно.

1) Естественно необходимо аспарагус почистить.

Это не трудно с помощью специального ножа, а полкило — это так, ерунда. Если конечно 5 кило чистить — то можно замориться 🙂

2) После того, как спаржа будет почищена, кидаю ее в кипящую воду на 3-7 минут. Все зависит от размера самого аспарагуса — чем он больше, тем дольше нужно варить. Но в нашем случае нужно сварить ее до 70-80% готовности, т. к. еще предстоит обжарка.

3) после того, как спаржа отварена, я накручиваю на нее бекон. Мне нравится сырой бекон, он не заберет на себя вкус спаржи.

4) на горячую сковороду с маслом, выкладываю спаржу. Можно использовать подсолнечное масло или сливочное (я все-таки предпочитаю сливочное).

Не слишком долго в общем нужно спаржу прожаривать, пробуйте вилкой. Кому-то нравится, чтобы спаржа была немного твердоватой, я предпочитаю более мягкую.

До 10 минут — и Ваше блюдо готово!

В качестве гарнира использую чаще отварной картофель. Также вкусно с другими овощами (брокколи, цветная капуста). Конечно стейк тоже неплох 🙂

Можно приправить голландским соусом, но в этом исполнении спаржи, я не люблю соус. Вкусно еще нарезать вяленые помидоры, немножечко чеснока, жареный лук.

Советую все-таки попробовать подобную еду. В немецком ресторане подобное блюдо (не так в принципе часто кроме вареной спаржи ее подают в другом виде) будет стоить от 15 евро.

Готовьте со вкусом и удовольствием!

— Зоя —

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.