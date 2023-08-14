Рецепт: Свекольный квас — для летнего холодного борща (свекольника)

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Ингредиенты:
свекла — 1 кг;
вода — 2 -3 литра
Способ приготовления: Я решила поделиться с вами заготовкой для летнего холодного борща — свекольника. Готовим сам свекольный квас.

Для него нам понадобится свекла и вода. Ни соли, ни лимонной кислоты, никаких приправ или специй не кладем.

Очищаем и моем свеклу.

Рецепт: Свекольный квас - для летнего холодного борща (свекольника)

Нарезаем брусочками.

Рецепт: Свекольный квас - для летнего холодного борща (свекольника)

Заливаем холодной водой и варим около 40-50 минут, потом даем квасу остыть до комнатной температуры.

Рецепт: Свекольный квас - для летнего холодного борща (свекольника)

Саму отваренную свеклу можно добавлять в саму окрошку-свекольник, можно использовать отдельно — например, при приготовлении кабачковой икры или для свекольной пасты.

Рецепт: Свекольный квас - для летнего холодного борща (свекольника)

Остывший свекольный квас разливаем по бутылкам и храним в холодильнике. Хранится не больше месяца.

Рецепт: Свекольный квас - для летнего холодного борща (свекольника)

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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