Рецепт: Свекольный квас — для летнего холодного борща (свекольника)

Ингредиенты:
свекла — 1 кг;
вода — 2 -3 литра
Способ приготовления: Я решила поделиться с вами заготовкой для летнего холодного борща — свекольника. Готовим сам свекольный квас.
Для него нам понадобится свекла и вода. Ни соли, ни лимонной кислоты, никаких приправ или специй не кладем.
Очищаем и моем свеклу.
Нарезаем брусочками.
Заливаем холодной водой и варим около 40-50 минут, потом даем квасу остыть до комнатной температуры.
Саму отваренную свеклу можно добавлять в саму окрошку-свекольник, можно использовать отдельно — например, при приготовлении кабачковой икры или для свекольной пасты.
Остывший свекольный квас разливаем по бутылкам и храним в холодильнике. Хранится не больше месяца.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.