Рецепт: Свекольный квас — для летнего холодного борща (свекольника)

Ингредиенты:

свекла — 1 кг;

вода — 2 -3 литра

Способ приготовления: Я решила поделиться с вами заготовкой для летнего холодного борща — свекольника. Готовим сам свекольный квас.

Для него нам понадобится свекла и вода. Ни соли, ни лимонной кислоты, никаких приправ или специй не кладем.

Очищаем и моем свеклу.

Нарезаем брусочками.

Заливаем холодной водой и варим около 40-50 минут, потом даем квасу остыть до комнатной температуры.

Саму отваренную свеклу можно добавлять в саму окрошку-свекольник, можно использовать отдельно — например, при приготовлении кабачковой икры или для свекольной пасты.

Остывший свекольный квас разливаем по бутылкам и храним в холодильнике. Хранится не больше месяца.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.