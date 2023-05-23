Рецепт: Сухарики — из белого хлеба (батона)

Ингредиенты:

батон белый — 5 ломтиков;

бульон-приправа — 1 ч.л.;

сладкая паприка — 1 ч.л.

Способ приготовления: Муж попросил сделать сухарики из белого хлеба, я правда никогда не любила белые сухарики. Но сегодня открыла для себя их по-новому. Возможно, просто покупные белые сухарики мне попадались невкусные.

Взяла самый простой батон.

Я решила сделать их с добавкой сухого куриного бульона.

Также приготовила свою смесь специй: соль, сладкая красная паприка, сухой чеснок.

Батон нарезаем кубиками.

Обильно посыпаем приправами и добавляем растительного масла.

В этот раз я решила сделать два разных варианта. В одни сухарики я добавила обычное масло плюс острое перечное масло для пикантности, во втором случае я добавила масло с моей маринованной вишни.

Ставим в микроволновку на 10 минут.

Сухарики с добавлением «вишневого» масла получились очень вкусные, ароматные, остренькие благодаря тому, что вишня простояла почти год с чесноком и перцем.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.