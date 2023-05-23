Рецепт: Сухарики — из белого хлеба (батона)

Ингредиенты:
батон белый — 5 ломтиков;
бульон-приправа — 1 ч.л.;
сладкая паприка — 1 ч.л.
Способ приготовления: Муж попросил сделать сухарики из белого хлеба, я правда никогда не любила белые сухарики. Но сегодня открыла для себя их по-новому. Возможно, просто покупные белые сухарики мне попадались невкусные.
Взяла самый простой батон.
Я решила сделать их с добавкой сухого куриного бульона.
Также приготовила свою смесь специй: соль, сладкая красная паприка, сухой чеснок.
Батон нарезаем кубиками.
Обильно посыпаем приправами и добавляем растительного масла.
В этот раз я решила сделать два разных варианта. В одни сухарики я добавила обычное масло плюс острое перечное масло для пикантности, во втором случае я добавила масло с моей маринованной вишни.
Ставим в микроволновку на 10 минут.
Сухарики с добавлением «вишневого» масла получились очень вкусные, ароматные, остренькие благодаря тому, что вишня простояла почти год с чесноком и перцем.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.