Рецепт: Сухарики — из белого хлеба (батона)

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Ингредиенты:
батон белый — 5 ломтиков;
бульон-приправа — 1 ч.л.;
сладкая паприка — 1 ч.л.
Способ приготовления: Муж попросил сделать сухарики из белого хлеба, я правда никогда не любила белые сухарики. Но сегодня открыла для себя их по-новому. Возможно, просто покупные белые сухарики мне попадались невкусные.

Взяла самый простой батон.

Я решила сделать их с добавкой сухого куриного бульона.

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

Также приготовила свою смесь специй: соль, сладкая красная паприка, сухой чеснок.

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

Батон нарезаем кубиками.

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

Обильно посыпаем приправами и добавляем растительного масла.

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

В этот раз я решила сделать два разных варианта. В одни сухарики я добавила обычное масло плюс острое перечное масло для пикантности, во втором случае я добавила масло с моей маринованной вишни.

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

Ставим в микроволновку на 10 минут.

Сухарики с добавлением «вишневого» масла получились очень вкусные, ароматные, остренькие благодаря тому, что вишня простояла почти год с чесноком и перцем.

Рецепт: Сухарики - из белого хлеба (батона)

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.

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