Рецепт: Сухарики — в микроволновке за 10 минут

Ингредиенты:
соль — 8 гр;
сладкая паприка — 1 ч.л.;
приправы — 1 ч.л.;
масло растительное — 1 ст.л.;
хлеб ржаной — 200 гр
Способ приготовления: Если вы любите сухарики, то предлагаю вам готовить их самим. Рецепт очень простой и очень быстрый. Можно делать в духовке, но это займет много больше времени, поэтому я предлагаю рецепт за 10 минут, максимум за 15 минут с учетом того, что сухарикам надо будет дать время остыть.
Для этих сухариков нам понадобится ржаной темный хлеб (хотя можно делать и из белого хлеба), соль и ваши любимые специи или добавки.
Хлеб нарезаем небольшим кубиком.
Берем 8 грамм соли.
Я добавила сладкую красную паприку 1 чайную ложку.
Еще 1 чайную ложку сухого чеснока.
Очень оригинально будет если добавить вместо соли кубик сухого бульона (как мясного так и грибного — сухарики будут с определенным вкусом), можно добавить порошок сушеных креветок и прочее.
Высыпаем все специи на кусочки хлеба.
Перемешиваем и поливаем подсолнечным маслом.
Выкладываем на тарелку, приспособленную для микроволновок.
Ставим на 800 градусов (у меня максималка) на 5 минут.
Перемешиваем сухарики прямо на тарелке и снова ставим при таком же режиме еще на 5 минут.
Сразу они горячие и влажные, поэтому даем им подсохнуть при открытой микроволновке минут 5.
Готово! К сожалению, я притормозила и не успела сделать фото полной тарелки, а они удивительным образом как-то поубавились. ))))
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.