Рецепт: Сухарики — в микроволновке за 10 минут

Ингредиенты:

соль — 8 гр;

сладкая паприка — 1 ч.л.;

приправы — 1 ч.л.;

масло растительное — 1 ст.л.;

хлеб ржаной — 200 гр

Способ приготовления: Если вы любите сухарики, то предлагаю вам готовить их самим. Рецепт очень простой и очень быстрый. Можно делать в духовке, но это займет много больше времени, поэтому я предлагаю рецепт за 10 минут, максимум за 15 минут с учетом того, что сухарикам надо будет дать время остыть.

Для этих сухариков нам понадобится ржаной темный хлеб (хотя можно делать и из белого хлеба), соль и ваши любимые специи или добавки.

Хлеб нарезаем небольшим кубиком.

Берем 8 грамм соли.

Я добавила сладкую красную паприку 1 чайную ложку.

Еще 1 чайную ложку сухого чеснока.

Очень оригинально будет если добавить вместо соли кубик сухого бульона (как мясного так и грибного — сухарики будут с определенным вкусом), можно добавить порошок сушеных креветок и прочее.

Высыпаем все специи на кусочки хлеба.

Перемешиваем и поливаем подсолнечным маслом.

Выкладываем на тарелку, приспособленную для микроволновок.

Ставим на 800 градусов (у меня максималка) на 5 минут.

Перемешиваем сухарики прямо на тарелке и снова ставим при таком же режиме еще на 5 минут.

Сразу они горячие и влажные, поэтому даем им подсохнуть при открытой микроволновке минут 5.

Готово! К сожалению, я притормозила и не успела сделать фото полной тарелки, а они удивительным образом как-то поубавились. ))))

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.