Рецепт: Суп Овощной — Со сметаной

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

тыква очень сладкая — по вкусу;

лук репчатый — 2 шт.;

масло подсолнечное — по вкусу;

зелень петрушки и укропа — 1 пучок;

сметана 10-15% — 2-3 ст.ложки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Приветик, всем! Сегодня овощной, вкусный, лёгкий, полезный супчик. Приготовим все овощи. А именно, это будет картофель, морковь, лук… Все моем и чистим. Нарезаем на брусочки.

даНа плиту ставим два литра воды, кипятим. Добавляем в закипевшую воду зелень. Что есть. Веточки укропа, петрушки.,

Все очень красиво. Зелень варим пять минут, вытаскиваем ее вилочкой, и добавляем овощи. Это будет картофель, морковь, тыква.

Лук нарезаем мелко кубиком и отправляем в сковороду с разогретым подсолнечным маслом.

Жарим до румяности. И пересыпаем весь лук с маслом в кастрюлю. Не забудем все посолим!

Отлично! Осталось совсем немного! Варим до готовности овощей. Теперь нужно добавить сметану. У меня 15% жирности, самая обычная .

Теперь, давайте поварим все минут 17 до готовности.

Внимание ! Теперь моем, осушиваем, и мелко нарезаем зелень. У меня сегодня зелень петрушки и укропа.

Отправляем всю зелень к нашему супу.

Варим все это удовольствие минут пять до готовности и подаём. Приятного!) Пробуем на соль, можно добавить немного перчика. Я не добавляла. Нам нравится так. Учитывая стоимость моркови, лука, и картофеля, а также зелени и сметаны, то суп — Золотой, ,,, ! Все вкусно и очень!

Суп готов! Можно подавать! Лучше всего подавать с сухариками из белого хлеба. Однако, можно и самостоятельно, кто хочет пропустить «хлеб»!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.