Рецепт: Суп с фрикадельками и шпинатом — с перепелиным яйцом

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

фарш — 300 гр;

яйцо перепелиное — 9 шт;

картофель — 200 гр;

яйца куриные — 1 шт;

шпинат — 100 гр;

чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления: Сегодня, друзья мои, я предлагаю вам воспроизвести рецепт супа с фрикадельками и шпинатом. Обязательным условием будет являться отдельная обжарка фрикаделек. В остальном суп прост в приготовлении. Давайте начнем.

Ставим вариться перепелиные яйца, по три на каждую порцию. Параллельно готовим лук.

Измельчив его, вспоминаем о моркови.

На самой мелкой терке ее обрабатываем, получив оранжевую горку.

Картофель тоже нужно измельчить, но не на терке, а просто ножом покромсав на небольшие кусочки, так, чтобы удобно было есть и вам, и ребенку.

Теперь уже можно ставить и кастрюлю на плиту. Включаем на большой огонь, после того, как вода потеплеет, делаем огонь средним и закидываем картофель. Соль по вкусу не забываем.

Тут можно было бы расслабиться, но не нам. Потому что у нас впереди подготовка фрикаделек. А фрикадельки невозможны без фарша. Добавляем в мясо яйцо и специи.

Перемешаем, намочим руки холодной водой и начинаем формировать небольшие шарики. Их сразу закидываем в разогретую сковороду с оливковым маслом.

Как только появится золотой цвет на наших мясных шариках, смело выкладываем их в кастрюлю.

Далее обжариваем морковь и лук и их тоже добавляем в кастрюлю.

А следом начинаем работать со шпинатом.

Если вы израсходуете всю упаковку шпината, то режьте его ножом, если что-то хотите оставить, просто рвите его руками. Нарезанный шпинат отправляем в сковороду и добавляем туда измельченный зубчик чеснока для пущего аромата.

Через пару минут и эту волшебную смесь направляем в кастрюлю.

Еще минут 10 дадим супу повариться на плите, а сами за это время начистим перепелиные яйца.

Каждое разрежем пополам и разместим в каждой из порций супа. Именно в этот момент можно созвать всех любимых к столу и любоваться их реакциями на вкус вашего творения. Рецепт супа со шпинатом и фрикадельками готов.

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 45 мин.