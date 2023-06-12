Рецепт: Суп с фрикадельками и вермишелью — Вкусный и легкий.

Ингредиенты:

говядина — 100 г;

свинина — 100 г;

картофель — 2-3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

вермишель — 3-4 ст.л.;

соль и специи — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!

Сегодня на обед я готовлю быстрый, легкий и вкусный суп с фрикадельками.

Вот весь необходимый набор продуктов для супа.

Итак, вначале необходимо приготовить фрикадельки.

Для того, чтобы фрикадельки были более вкусные, я беру два вида мяса: говядину и свинину.

Как готовить фрикадельки я подробно рассказывала здесь.

Кратко повторюсь.

Мясо и лук перемалываю в мясорубке, затем добавляю в фарш яйцо, соль, перец.

Тщательно перемешиваю и отбиваю ( взять горсть фарша и бросить обратно в миску). Это делается с целью убрать из фарша лишний воздух и влагу. Фарш становится более вязким, а слепленные из него фрикадельки более плотными и не разваливаются при варке.

Лепим маленькие шарики диаметром 3-4 см.

Теперь займемся овощами.

Суп варю в небольшой кастрюле, буквально на 4 тарелки. Воды наливаю 1 литр, солю и довожу до кипения.

Пока закипает вода режу лук и беру замороженную натертую морковь, готовлю зажарку.

Морковь нарезаю маленькими треугольниками.

Картофель режу небольшими брусочками.

В кипящую воду закладываю морковь и картофель.

Минут через 5-10 опускаю необходимое количество фрикаделек.

Вначале бульон становится немного мутным, но уже через пару минут опять прозрачный.

Варю все еще 15 минут и добавляю горсть вермишели, лавровый лист и молотый перец.

Довожу до кипения и варю буквально 3 минуты, чтобы вермишель не переварилась. Все, суп готов.

Затем снимаю кастрюлю с огня, вытаскиваю лавровый лист и оставляю супчик минут на 15 просто настояться.

А затем свеженький и пока горячий — в тарелки. Зелень по вкусу кладу в тарелки.

Суп с вермишелью и фрикадельками получился сытный и легкий.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.