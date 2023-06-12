Рецепт: Суп с фрикадельками и вермишелью — Вкусный и легкий.

Ингредиенты:
говядина — 100 г;
свинина — 100 г;
картофель — 2-3 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
яйца куриные — 1 шт.;
вермишель — 3-4 ст.л.;
соль и специи — по вкусу;
масло растительное — для жарки
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
Сегодня на обед я готовлю быстрый, легкий и вкусный суп с фрикадельками.
Вот весь необходимый набор продуктов для супа.
Итак, вначале необходимо приготовить фрикадельки.
Для того, чтобы фрикадельки были более вкусные, я беру два вида мяса: говядину и свинину.
Как готовить фрикадельки я подробно рассказывала здесь.
Кратко повторюсь.
Мясо и лук перемалываю в мясорубке, затем добавляю в фарш яйцо, соль, перец.
Тщательно перемешиваю и отбиваю ( взять горсть фарша и бросить обратно в миску). Это делается с целью убрать из фарша лишний воздух и влагу. Фарш становится более вязким, а слепленные из него фрикадельки более плотными и не разваливаются при варке.
Лепим маленькие шарики диаметром 3-4 см.
Теперь займемся овощами.
Суп варю в небольшой кастрюле, буквально на 4 тарелки. Воды наливаю 1 литр, солю и довожу до кипения.
Пока закипает вода режу лук и беру замороженную натертую морковь, готовлю зажарку.
Морковь нарезаю маленькими треугольниками.
Картофель режу небольшими брусочками.
В кипящую воду закладываю морковь и картофель.
Минут через 5-10 опускаю необходимое количество фрикаделек.
Вначале бульон становится немного мутным, но уже через пару минут опять прозрачный.
Варю все еще 15 минут и добавляю горсть вермишели, лавровый лист и молотый перец.
Довожу до кипения и варю буквально 3 минуты, чтобы вермишель не переварилась. Все, суп готов.
Затем снимаю кастрюлю с огня, вытаскиваю лавровый лист и оставляю супчик минут на 15 просто настояться.
А затем свеженький и пока горячий — в тарелки. Зелень по вкусу кладу в тарелки.
Суп с вермишелью и фрикадельками получился сытный и легкий.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 25 руб.