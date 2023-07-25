Рецепт: Суп с капустой и фаршем — Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 100 грамм;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт.;

шампиньоны — 300 грамм;

фарш свиной — 200 грамм;

давленный сыр — 2 шт.;

томаты — 1 шт;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

масло подсолнечное — 60 мл.

Способ приготовления: Всех приветствую сегодня на своём необычном рецепте очень вкусного сырно-грибного супа с капустой и фаршем. В данном супе нет картошки, но не паникуйте, это, конечно, можно исправить, но не нужно! Учимся жить без картошки)))

Данным рецептом поделился сам доктор Фил, то есть Филип Кузьменко.

Перед вами ингредиенты, необходимые для приготовления

Капусту нарезать

Репчатый лук очистить от шелухи и нарезать мелко

Морковь очистить и натереть на крупной тёрке

Капусту отправляю обжариваться на разогретом подсолнечном масле, присолю

Накроб крыш ой и оставлю тушиться

В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном обжариваю лук и морковь вместе

Посолю и поперчу

Когда капуста готова

То отправлю её к луку с морковью

В соседней сковороде обжарю шампиньоны

Помидор измельчу

И добавлю в кастрюлю с луком и морковью, туда же добавлю фарш

И обжариваю до готовности фарша

Заливаю кипяток до верха

Оставляю на огне для закипания. Когда суп закипит, то добавлю два сырка «Дружба»

Сыр добавляю разммяа его на мелкие кусочки.

Я много раз слышала про то, что его можно кидать целиком и он сам растворится.

В этот раз и попробовала так сделать! Нет!!! Он весь не раствориться, у меня в супе плавало половина сырка, второй видимо растворился лучше. Но целиком добавлять не стоит! Измельчаем!

Накрою крышкой и подержу на огне минут 10.

Потом выключу и дам настояться.

Супчик готов

Можно украсить зеленью

И тогда будет ещё красивее и вкуснее

Суп оценили все, хотя внутри очень необычные для меня ингредиенты (в том смысле, что в суп такие ингредиенты никогда не добавляли) и никогда не готовили суп без картошки. Я очень картофелезавистмая, но сдержалась) и суп мне очень понравился)))

Приготовление занимает не много времени, суп очень вкусный, да ещё и красивый)

Время приготовления: 30 мин.