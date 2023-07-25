Рецепт: Суп с капустой и фаршем — Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

По
Admin
-
0
33

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 100 грамм;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт.;
шампиньоны — 300 грамм;
фарш свиной — 200 грамм;
давленный сыр — 2 шт.;
томаты — 1 шт;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу;
масло подсолнечное — 60 мл.
Способ приготовления: Всех приветствую сегодня на своём необычном рецепте очень вкусного сырно-грибного супа с капустой и фаршем. В данном супе нет картошки, но не паникуйте, это, конечно, можно исправить, но не нужно! Учимся жить без картошки)))

Данным рецептом поделился сам доктор Фил, то есть Филип Кузьменко.

Перед вами ингредиенты, необходимые для приготовления

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Капусту нарезать

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Репчатый лук очистить от шелухи и нарезать мелко

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Морковь очистить и натереть на крупной тёрке

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Капусту отправляю обжариваться на разогретом подсолнечном масле, присолю

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Накроб крыш ой и оставлю тушиться

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном обжариваю лук и морковь вместе

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Посолю и поперчу

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Когда капуста готова

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

То отправлю её к луку с морковью

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

В соседней сковороде обжарю шампиньоны

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Помидор измельчу

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

И добавлю в кастрюлю с луком и морковью, туда же добавлю фарш

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

И обжариваю до готовности фарша

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Заливаю кипяток до верха

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Оставляю на огне для закипания. Когда суп закипит, то добавлю два сырка «Дружба»

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Сыр добавляю разммяа его на мелкие кусочки.

Я много раз слышала про то, что его можно кидать целиком и он сам растворится.
В этот раз и попробовала так сделать! Нет!!! Он весь не раствориться, у меня в супе плавало половина сырка, второй видимо растворился лучше. Но целиком добавлять не стоит! Измельчаем!

Накрою крышкой и подержу на огне минут 10.
Потом выключу и дам настояться.

Супчик готов

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Можно украсить зеленью

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

И тогда будет ещё красивее и вкуснее

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Суп оценили все, хотя внутри очень необычные для меня ингредиенты (в том смысле, что в суп такие ингредиенты никогда не добавляли) и никогда не готовили суп без картошки. Я очень картофелезавистмая, но сдержалась) и суп мне очень понравился)))

Рецепт: Суп с капустой и фаршем - Рецепт от доктора Филипа Кузьменко

Приготовление занимает не много времени, суп очень вкусный, да ещё и красивый)

Время приготовления: 30 мин.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА