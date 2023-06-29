Рецепт: Суп «Том Ям» — Не похож на блюдо из кафе

Ингредиенты:

вода — 800 мл;

суп том ям — 2 банки;

паста том ям — 25 грамм;

шампиньоны — 124 грамма;

креветки — 100 грамм;

томаты черри — 60 грамм;

кокосовое молоко — 50 грамм

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Я хотела приготовить суп «Том Ям» полность сама, с нуля. Но это невозможно, так как у нас не найти определённых ингредиентов.

Можно найти только основу под суп или набор из ингредиентов для приготовления данного супа. Но стоимость таких наборов настолько высока, что за эту цену целый год можно кормить весь город.

На верхнем фото видно неочищенную креветку

На самом деле я оставила несколько креветок неочищенными, чтобы они отдали свой сок супу. Но вообще я креветки сварила и очистила, подготовила заранее.

На фото ниже вы видите все необходимые для приготовления ингредиенты:

На каждую банку супа необходимо добавить по 400 мл. воды. По рецепту банки две, значит воды надо взять 800 мл. Но это всё равно очень мало, воды лишь на дне небольшой кастрюльки

Креветки я сварила и очистила заранее, несколько креветок оставила неочищенными (может так больше сока отдастикреветка)

Две банки основы нужно добавить в кастрюлю с водой

Вливаю в воду каждую банку

Ставлю на огонь

Так же в суп надо добавить 1 столовую ложку пасты «Том Ям», это примерно 25 грамм

Кровь добавлять не будет, у нас морепродукты…

Мешать до растворения

И далее довести суп до кипения

Этим временем нужно измельчить грибы (вообще грибы должны быть Цао Гу, таких у нас не бывает. Многие их заменяют именно на шампиньоны, даже в наборах для супа продают шампиньоны

Грибов я нарезала 124 грамма

Залить их водой и отварить в отдельной кастрюле

Варятся они всего несколько минут. И воду нужно слить

Помидоры нарезать на четвертинки

У меня вышло 60 грамм

Сначала в суп отправить отваренные грибы, варить 3 минуты.

Затем добавить креветки и помидоры

И варить ещё 2-3 минуты.

Красота!!!!

На самом деле, кокосовое молоко не обязательно для приготовления.

Оно добавляется не в суп, а отдельно в каждую тарелку по 50 мл.

Так выглядит красивее, но смысл его добавления очень странный

Звучит это так. Молоко нужно для того, что бы продлить срок годности супа, но добавляется оно только при подаче отдельно в тарелку!

Звучит странно, но выглядит очень красиво!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.