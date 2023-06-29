Рецепт: Суп «Том Ям» — Не похож на блюдо из кафе

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Admin
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Ингредиенты:
вода — 800 мл;
суп том ям — 2 банки;
паста том ям — 25 грамм;
шампиньоны — 124 грамма;
креветки — 100 грамм;
томаты черри — 60 грамм;
кокосовое молоко — 50 грамм
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Я хотела приготовить суп «Том Ям» полность сама, с нуля. Но это невозможно, так как у нас не найти определённых ингредиентов.
Можно найти только основу под суп или набор из ингредиентов для приготовления данного супа. Но стоимость таких наборов настолько высока, что за эту цену целый год можно кормить весь город.

На верхнем фото видно неочищенную креветку
На самом деле я оставила несколько креветок неочищенными, чтобы они отдали свой сок супу. Но вообще я креветки сварила и очистила, подготовила заранее.

На фото ниже вы видите все необходимые для приготовления ингредиенты:

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

На каждую банку супа необходимо добавить по 400 мл. воды. По рецепту банки две, значит воды надо взять 800 мл. Но это всё равно очень мало, воды лишь на дне небольшой кастрюльки

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Креветки я сварила и очистила заранее, несколько креветок оставила неочищенными (может так больше сока отдастикреветка)

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Две банки основы нужно добавить в кастрюлю с водой

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Вливаю в воду каждую банку

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Ставлю на огонь

Так же в суп надо добавить 1 столовую ложку пасты «Том Ям», это примерно 25 грамм

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Кровь добавлять не будет, у нас морепродукты…

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Мешать до растворения

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

И далее довести суп до кипения

Этим временем нужно измельчить грибы (вообще грибы должны быть Цао Гу, таких у нас не бывает. Многие их заменяют именно на шампиньоны, даже в наборах для супа продают шампиньоны

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Грибов я нарезала 124 грамма

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Залить их водой и отварить в отдельной кастрюле
Варятся они всего несколько минут. И воду нужно слить

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Помидоры нарезать на четвертинки

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

У меня вышло 60 грамм

Сначала в суп отправить отваренные грибы, варить 3 минуты.
Затем добавить креветки и помидоры

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

И варить ещё 2-3 минуты.

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Красота!!!!

На самом деле, кокосовое молоко не обязательно для приготовления.
Оно добавляется не в суп, а отдельно в каждую тарелку по 50 мл.

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Так выглядит красивее, но смысл его добавления очень странный

Рецепт: Суп "Том Ям" - Не похож на блюдо из кафе

Звучит это так. Молоко нужно для того, что бы продлить срок годности супа, но добавляется оно только при подаче отдельно в тарелку!

Звучит странно, но выглядит очень красиво!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.

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