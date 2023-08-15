Рецепт: Сырники сладкие — С фруктовым йогуртом

Ингредиенты:

йогурт фруктовый — 200 гр.;

творог обезжиренный — 360 гр.;

крупа манная — 4 ст.л.;

яйца куриные — 1 шт.;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.

Способ приготовления: Интересный эксперимент — приготовить сырники с использованием фруктового йогурта. Поскольку такой йогурт сам по себе сладкий, дополнительно сахара в эти сырники добавлять не придется.

Берём двести граммов фруктового йогурта (у меня был вишневый с кусочками вишни).

Добавляем к нему две пачки обезжиренного творога. Сейчас творог продаётся в пачках по сто восемьдесят граммов, соответственно, общий вес творога будет триста шестьдесят граммов.

Вместо традиционной для сырников муки возьмём четыре ложки манки.

Пробиваем всё это погружным блендером до однородного состояния.

Добавляем одно сырое куриное яйцо и ещё раз взбиваем.

Аккуратно формируем с помощью столовой ложки сырники и выкладываем их на сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

Обжариваем сырники с двух сторон на среднем огне до зарумянивания.

Готовые сырники подаем к столу, добавив к ним сгущенку и посыпав кедровыми орешками.

Приятного чаепития!

Время приготовления: 30 мин.