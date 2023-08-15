Рецепт: Сырники сладкие — С фруктовым йогуртом

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Ингредиенты:
йогурт фруктовый — 200 гр.;
творог обезжиренный — 360 гр.;
крупа манная — 4 ст.л.;
яйца куриные — 1 шт.;
масло растительное рафинированное — 1 ст.л.
Способ приготовления: Интересный эксперимент — приготовить сырники с использованием фруктового йогурта. Поскольку такой йогурт сам по себе сладкий, дополнительно сахара в эти сырники добавлять не придется.

Берём двести граммов фруктового йогурта (у меня был вишневый с кусочками вишни).

Добавляем к нему две пачки обезжиренного творога. Сейчас творог продаётся в пачках по сто восемьдесят граммов, соответственно, общий вес творога будет триста шестьдесят граммов.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Вместо традиционной для сырников муки возьмём четыре ложки манки.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Пробиваем всё это погружным блендером до однородного состояния.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Добавляем одно сырое куриное яйцо и ещё раз взбиваем.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Аккуратно формируем с помощью столовой ложки сырники и выкладываем их на сковородку, разогретую с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Обжариваем сырники с двух сторон на среднем огне до зарумянивания.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Готовые сырники подаем к столу, добавив к ним сгущенку и посыпав кедровыми орешками.

Рецепт: Сырники сладкие - С фруктовым йогуртом

Приятного чаепития!

Время приготовления: 30 мин.

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