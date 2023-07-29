Рецепт: Сырно-картофельные лепешки — Просто и вкусно.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

сыр твердый — 200 г;

мука пшеничная — 8 ст.л.;

майонез — по вкусу;

молоко — 5 ст. л.;

масло сливочное — 25 г;

масло подсолнечное — для жарки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Вначале приготовим тесто. Как обычно, муку просеиваем.

К муке добавляем соль по вкусу.

Затем добавляем немного молока. Я отмеряю пять столовых ложек.

Кусочек масла тоже беру небольшой, 25 грамм.

Предварительно его нужно растопить. Замешиваю тесто. Месить нужно не менее 10 минут. Получается вот такой комочек теста.

Тесто кладём в полиэтиленовый пакет и помещаем в холодильник.

В холодильнике тесто будет лежать два часа. А пока займёмся другими делами. Приготовим начинку для лепёшки. Чистим, а затем отвариваем картофель.

Подготавливаем зелёный лук.

Затем мелко его нарезаем.

Подготавливаем сыр. У меня дома был только колбасный сыр.

Измельчаем его с помощью тёрки.

Из сваренного картофеля делаем пюре. Смешиваем пюре, сыр, лук и немного майонеза.

Достаём из холодильника тесто. Раскатываем из него лепёшки.

Кладём на середину каждой лепёшки начинку.

Защипываем края.

Затем её снова раскатываем, чтобы она стала тоньше.

В скороду наливаем растительное масло и разогреваем. Кладём туда нашу лепёшку и жарим с двух сторон на маленьком огне. И одна и другая стороны должны подрумяниться.

Лепёшки лучше разламывать руками, а не резать. А вот так лепёшка выглядит на разломе.

Их можно есть просто так, со сметаной, с чаем. Лепёшки действительно вкусные и очень сытные.

Время приготовления: 2 ч.