Рецепт: Сырно-картофельные лепешки — Просто и вкусно.

Ингредиенты:
картофель — 3 шт.;
сыр твердый — 200 г;
мука пшеничная — 8 ст.л.;
майонез — по вкусу;
молоко — 5 ст. л.;
масло сливочное — 25 г;
масло подсолнечное — для жарки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Вначале приготовим тесто. Как обычно, муку просеиваем.
К муке добавляем соль по вкусу.
Затем добавляем немного молока. Я отмеряю пять столовых ложек.
Кусочек масла тоже беру небольшой, 25 грамм.
Предварительно его нужно растопить. Замешиваю тесто. Месить нужно не менее 10 минут. Получается вот такой комочек теста.
Тесто кладём в полиэтиленовый пакет и помещаем в холодильник.
В холодильнике тесто будет лежать два часа. А пока займёмся другими делами. Приготовим начинку для лепёшки. Чистим, а затем отвариваем картофель.
Подготавливаем зелёный лук.
Затем мелко его нарезаем.
Подготавливаем сыр. У меня дома был только колбасный сыр.
Измельчаем его с помощью тёрки.
Из сваренного картофеля делаем пюре. Смешиваем пюре, сыр, лук и немного майонеза.
Достаём из холодильника тесто. Раскатываем из него лепёшки.
Кладём на середину каждой лепёшки начинку.
Защипываем края.
Затем её снова раскатываем, чтобы она стала тоньше.
В скороду наливаем растительное масло и разогреваем. Кладём туда нашу лепёшку и жарим с двух сторон на маленьком огне. И одна и другая стороны должны подрумяниться.
Лепёшки лучше разламывать руками, а не резать. А вот так лепёшка выглядит на разломе.
Их можно есть просто так, со сметаной, с чаем. Лепёшки действительно вкусные и очень сытные.
Время приготовления: 2 ч.