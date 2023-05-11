Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягод

Все чаще на рынке и в крупных супермаркетах появляется сочная клубника. Обычно ее можно есть свежей, но в десертах она не хуже.

Из клубники получаются вкусные коктейли, сладкие торты по типу Фрезье, а также ею можно украшать десерты или выпечку. Мы предлагаем приготовить из клубники творожную галету.

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Рецепт сырной галеты с клубникой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов кисломолочного сыра;

– 80 – 110 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 3 грамма разрыхлителя;

– щепотка соли + 5 граммов ванильного сахара.

Для начинки:

– 200 граммов клубники;

– 4 – 5 граммов крахмала;

– 5 граммов ванильного сахара

– 10 граммов сахара.

Приготовление:

В тарелку выбиваем яйцо и творог. Перебиваем блендером в однородную массу.

Добавляем щепотку соли, немного ванильного сахара и разрыхлителя и муку. Замешиваем тесто – должно получиться мягкое, но немного липнуть в руки тесто.

Тесто заматываем в плёнку и оставляем на 15 минут при комнатной температуре.

Тем временем для начинки нарезаем клубнику, добавляем крахмал, немного ванильного сахара и сахар. Перемешиваем.

Поверхность хорошо присыпаем мукой. Раскатываем максимально тонко, и сразу перекладываем в форму, на пергамент. Тогда по центру выкладываем начинку, и легонько окутываем пальцами, защипываем края.

Смазываем бортики водой и отправьте в духовку при 180 градусах на 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!