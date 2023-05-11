Рецепты Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягод По Admin - 11 мая, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Все чаще на рынке и в крупных супермаркетах появляется сочная клубника. Обычно ее можно есть свежей, но в десертах она не хуже. Из клубники получаются вкусные коктейли, сладкие торты по типу Фрезье, а также ею можно украшать десерты или выпечку. Мы предлагаем приготовить из клубники творожную галету. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Рецепт сырной галеты с клубникой Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 100 граммов кисломолочного сыра; – 80 – 110 граммов муки; – 1 яйцо; – 3 грамма разрыхлителя; – щепотка соли + 5 граммов ванильного сахара. Для начинки: – 200 граммов клубники; – 4 – 5 граммов крахмала; – 5 граммов ванильного сахара – 10 граммов сахара. Приготовление: В тарелку выбиваем яйцо и творог. Перебиваем блендером в однородную массу. Добавляем щепотку соли, немного ванильного сахара и разрыхлителя и муку. Замешиваем тесто – должно получиться мягкое, но немного липнуть в руки тесто. Тесто заматываем в плёнку и оставляем на 15 минут при комнатной температуре. Тем временем для начинки нарезаем клубнику, добавляем крахмал, немного ванильного сахара и сахар. Перемешиваем. Поверхность хорошо присыпаем мукой. Раскатываем максимально тонко, и сразу перекладываем в форму, на пергамент. Тогда по центру выкладываем начинку, и легонько окутываем пальцами, защипываем края. Смазываем бортики водой и отправьте в духовку при 180 градусах на 25 – 30 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовали