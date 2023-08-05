Рецепт: Сытные горячие бутерброды — со шпротами и луком

Ингредиенты:

батон белый — 13 шт.;

кетчуп томатный — по вкусу;

шпроты в масле — 1 шт.;

лук репчатый — 1-2 шт.;

сыр твердый — 150-170г

Способ приготовления: Предлагаю приготовить очень вкусные и сытные горячие бутерброды со шпротами. Даже после остывания они остаются вкусными.

Противень застилаем пергаментом или силиконовым ковриком, духовку разогреваем до 150 градусов.

У меня было 13 кусочков белого батона. Каждый кусочек обильно мажем томатным кетчупом(примерно по 0.5 ч. л. на каждый кусочек), кладем батон на противень.

Сверху выкладываем по 2-3 шпротинки. Я брала баночку шпрот весом в 240 граммов

Репчатый лук очищаем и нарезаем не толстыми кольцами, раскладываем его на бутерброды. По желанию лук можно обдать кипятком или замариновать, но он и без этих действий получается вкусный в этих бутербродах.

Ставим противень в разогретую духовку минут на 5. А пока натираем сыр на мелкую терку. Мы любим, чтобы сыра было побольше. Достаем противень и быстро посыпаем наши бутерброды сыром. Отправляем в духовку еще минут на 3-5, чтобы сыр хорошо расплавился.

Достаем готовые бутерброды из духовки и подаем к столу.

Приятного Вам аппетита!

Время приготовления: 30 мин.