Рецепт: Теплый овощной салат — С рисом и смесью семян.

Ингредиенты:

огурец свежий небольшой — 1 шт.;

помидоры желтые и красные — 2 шт;

салат листовой — 30 г;

укроп — 5 г;

лук зеленый — 10 г;

рис отварной длинозерный — 100 г;

смесь семян — 1 ст.л.;

масло кунжутное — 1 ст.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!

Летом, особенно жарким, хочется легкой и не горячей пищи.

Разные сезонные салаты на столе каждый день, они самое то, но уж очень быстро перевариваются.

Гораздо сытнее и при этом даже еще вкуснее получается, если в овощной салат добавить любой отварной крупы в горячем виде.

Сегодня у меня в качестве горячего наполнителя рис, еще люблю добавлять гречу.

Мой набор продуктов.

Свежий огурчик очищаю от кожицы и нарезаю сравнительно мелко.

У меня были помидорки черри. Для красоты использовала разноцветные: красные и желтые.

Затем несколько перышек зеленого лука.

И немного укропа.

Салатные листья тоже разные: зеленые и фиолетовые.

Немного промахнулась с посудой, лучше сразу брать миску поглубже.

Добавляю столовую ложку смеси семян. Покупала на Озоне банку смеси семян. Там 500 г семян 5 видов: подсолнечные, тыквенные, льняные и черный и белый кунжут.

Пока нарезала овощи сварила пакетик риса, я люблю сорт «басмати».

Горячий рис добавляю к овощам с семенами, перемешиваю, запрвляю кунжутным маслом.

По поводу соли, тут на любителя. Поскольку рис варился в соленой воде, то в салат я соль больше не добавляю. Если кто любит соль, то можно и подсолить еще.

Если овощи со своего огорода, то получается очень бюджетно.

Получилось быстрое, очень полезное и сытное блюдо.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.