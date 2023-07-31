Рецепт: Теплый овощной салат — С рисом и смесью семян.

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Ингредиенты:
огурец свежий небольшой — 1 шт.;
помидоры желтые и красные — 2 шт;
салат листовой — 30 г;
укроп — 5 г;
лук зеленый — 10 г;
рис отварной длинозерный — 100 г;
смесь семян — 1 ст.л.;
масло кунжутное — 1 ст.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
Летом, особенно жарким, хочется легкой и не горячей пищи.
Разные сезонные салаты на столе каждый день, они самое то, но уж очень быстро перевариваются.
Гораздо сытнее и при этом даже еще вкуснее получается, если в овощной салат добавить любой отварной крупы в горячем виде.
Сегодня у меня в качестве горячего наполнителя рис, еще люблю добавлять гречу.
Мой набор продуктов.

Свежий огурчик очищаю от кожицы и нарезаю сравнительно мелко.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

У меня были помидорки черри. Для красоты использовала разноцветные: красные и желтые.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

Затем несколько перышек зеленого лука.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

И немного укропа.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

Салатные листья тоже разные: зеленые и фиолетовые.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

Немного промахнулась с посудой, лучше сразу брать миску поглубже.
Добавляю столовую ложку смеси семян. Покупала на Озоне банку смеси семян. Там 500 г семян 5 видов: подсолнечные, тыквенные, льняные и черный и белый кунжут.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

Пока нарезала овощи сварила пакетик риса, я люблю сорт «басмати».

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

Горячий рис добавляю к овощам с семенами, перемешиваю, запрвляю кунжутным маслом.
По поводу соли, тут на любителя. Поскольку рис варился в соленой воде, то в салат я соль больше не добавляю. Если кто любит соль, то можно и подсолить еще.
Если овощи со своего огорода, то получается очень бюджетно.

Рецепт: Теплый овощной салат - С рисом и смесью семян.

Получилось быстрое, очень полезное и сытное блюдо.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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