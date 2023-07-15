Рецепт: Теплый салат из говядины — Варёная говядина

Ингредиенты:
говядина — 150 грамм;
крахмал — 1 ст.л.;
уксус — 1ст.л.;
соевый соус — 1 ст.л.;
перец чили — щепотка;
кунжут — горсть;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
чеснок — 3 зубчика;
сахар — 1 ч л.
Способ приготовления: Доброго времени суток! Я приветствую всех гостей и пользователей сайта «Фоторецепт».
Сегодня я хочу поделиться быстрым рецептом из говядины.
На удивление, есть рецепт, при котором говядина готовится быстро)))
Он делается быстро и поэтому я его не делаю большими порциями, при приготовлении какого-либо другого блюда из говядины я беру немного для данного рецепта, обычно это 150-200 грамм.
Для приготовления понадобится:
Здесь уксус, его надо 1 ст. ложку, перец и соль по вкусу, крахмал 1-2 стол ложки, кунжута горсточку, чеснока 3-4 зубчика (а вообще на ваше усмотрение), соевого соуса тоже 1-2 столовые ложки. И на фото не видно, понадобится ещё 1 чайная ложка сахара, подсолнечное масло и молотая паприка (можно Чили)
Говядина хорошо режется когда ещё только начала размораживаться. Нарезать надо очень-очень тонкими и плоскими кусочками
В этот раз у меня вышло 158 грамм.
Вот
Эти пласты нужно сложить в любую посуду, присолить слегка, можно поперчить. Добавить 1 или 2 столовые ложки соевого соуса, крахмал
, чайную ложку сахара, выдавить чеснок,
столовую ложку уксуса, чайную ложку паприки,
столовую ложку подсолнечного масла.
Хорошо перемешать. Оставить минут на 30. Можно на час.
Заранее в кастрюлтке довести воду до кипения. Когда вода закипит отправит пласты вариться в течении 3-5 минут.
И 3-5 минат
После слить воду. Присыпать кунжутом и остудить.
И салат готов
Время приготовления: 20 мин.