Рецепт: Теплый салат из говядины — Варёная говядина

Ингредиенты:

говядина — 150 грамм;

крахмал — 1 ст.л.;

уксус — 1ст.л.;

соевый соус — 1 ст.л.;

перец чили — щепотка;

кунжут — горсть;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок — 3 зубчика;

сахар — 1 ч л.

Способ приготовления: Доброго времени суток! Я приветствую всех гостей и пользователей сайта «Фоторецепт».

Сегодня я хочу поделиться быстрым рецептом из говядины.

На удивление, есть рецепт, при котором говядина готовится быстро)))

Он делается быстро и поэтому я его не делаю большими порциями, при приготовлении какого-либо другого блюда из говядины я беру немного для данного рецепта, обычно это 150-200 грамм.

Для приготовления понадобится:

Здесь уксус, его надо 1 ст. ложку, перец и соль по вкусу, крахмал 1-2 стол ложки, кунжута горсточку, чеснока 3-4 зубчика (а вообще на ваше усмотрение), соевого соуса тоже 1-2 столовые ложки. И на фото не видно, понадобится ещё 1 чайная ложка сахара, подсолнечное масло и молотая паприка (можно Чили)

Говядина хорошо режется когда ещё только начала размораживаться. Нарезать надо очень-очень тонкими и плоскими кусочками

В этот раз у меня вышло 158 грамм.

Вот

Эти пласты нужно сложить в любую посуду, присолить слегка, можно поперчить. Добавить 1 или 2 столовые ложки соевого соуса, крахмал

, чайную ложку сахара, выдавить чеснок,

столовую ложку уксуса, чайную ложку паприки,

столовую ложку подсолнечного масла.

Хорошо перемешать. Оставить минут на 30. Можно на час.

Заранее в кастрюлтке довести воду до кипения. Когда вода закипит отправит пласты вариться в течении 3-5 минут.

И 3-5 минат

После слить воду. Присыпать кунжутом и остудить.

И салат готов

Время приготовления: 20 мин.