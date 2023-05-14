Рецепт: Теплый салат с копченостями — С краковской колбасой и сыром фета.

Ингредиенты:

баклажаны — 200 г;

перец болгарский зеленый замороженый — 100 г;

соль — по вкусу;

лук красный ялтинский — 100 г;

сыр фета — 200 г;

колбаса краковская — 200 г;

сметана — 1 ст.л.;

кетчуп шашлычный острый — 1 ст.л.

Способ приготовления: Очень быстрый в приготовлении тёплый салат из баклажанов, использую замороженные заготовки, поэтому приготовить такой салат не составит никакого труда. Уверена, что такое блюдо многим придётся по душе.

В небольшой кастрюльке или сотейнике обжариваем баклажаны, нарезанные маленькими кубиками, на растительном масле.

Затем добавляем зелёный болгарский перец, нарезанный соломкой.

В самом конце, когда баклажаны с перцем обжарятся, добавляем красный лук. Все овощи у меня заморожены заранее, поэтому времени на приготовление данного блюда уходит совсем мало.

Половину колечка краковской колбасы нарезаем тонкими кружочками и разрезаем пополам. Добавляем к овощам. Соль, перец по вкусу.

Добавляем по одной столовой ложке кетчупа и сметаны. Перемешиваем и тушим до готовности около 5 минут. Выключаем, даем немного остыть.

Когда овощи немного остынут, раскладываем по небольшим салатникам.

Сыр фета нарезаем маленькими кубиками и выкладываем поверх салата из баклажанов. Подаем салат тёплым, перед подачей перемешиваем с сыром. Получается очень вкусно и сытно.

Время приготовления: 20 мин.