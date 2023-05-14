Рецепт: Теплый салат с копченостями — С краковской колбасой и сыром фета.

Ингредиенты:
баклажаны — 200 г;
перец болгарский зеленый замороженый — 100 г;
соль — по вкусу;
лук красный ялтинский — 100 г;
сыр фета — 200 г;
колбаса краковская — 200 г;
сметана — 1 ст.л.;
кетчуп шашлычный острый — 1 ст.л.
Способ приготовления: Очень быстрый в приготовлении тёплый салат из баклажанов, использую замороженные заготовки, поэтому приготовить такой салат не составит никакого труда. Уверена, что такое блюдо многим придётся по душе.
В небольшой кастрюльке или сотейнике обжариваем баклажаны, нарезанные маленькими кубиками, на растительном масле.
Затем добавляем зелёный болгарский перец, нарезанный соломкой.
В самом конце, когда баклажаны с перцем обжарятся, добавляем красный лук. Все овощи у меня заморожены заранее, поэтому времени на приготовление данного блюда уходит совсем мало.
Половину колечка краковской колбасы нарезаем тонкими кружочками и разрезаем пополам. Добавляем к овощам. Соль, перец по вкусу.
Добавляем по одной столовой ложке кетчупа и сметаны. Перемешиваем и тушим до готовности около 5 минут. Выключаем, даем немного остыть.
Когда овощи немного остынут, раскладываем по небольшим салатникам.
Сыр фета нарезаем маленькими кубиками и выкладываем поверх салата из баклажанов. Подаем салат тёплым, перед подачей перемешиваем с сыром. Получается очень вкусно и сытно.
Время приготовления: 20 мин.