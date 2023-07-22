Рецепт: Тикка Масала — индийское культовое блюдо из курицы

Ингредиенты:

курица — 1 шт;

лук репчатый — много;

чеснок — много;

корень имбиря — 50 гр;

гарам масала — 2 ст.л.;

куркума — 1 ст.л.;

кориандр — 1 ст.л.;

корица — 1 ч.л.;

зира — 1 ст.л.;

кардамон — 1 ч.л.;

паприка — 1 ст.л.;

кефир — 200 мл.;

сливки — 200 мл.;

томатная паста — 200 гр.

Способ приготовления: Расскажу вам рецепт очень вкусной курочки по индийскому рецепту. Конечно, придется немного повозиться, а также придется потратиться на разные специи.

Главный ингредиент этого блюда это курица. В идеале нужна куриная грудка, но я взяла целую курицу и ничем это не испортило наш рецепт.

Нарезаем курицу порционными кусочками.

Также понадобится йогурт или кефир для маринада и сливки для соуса.

Кефир наливаем к курице.

Нам понадобятся разные приправы и специи. Основная приправа это гарам масала, куркума, апельсиновый чили (можно заменить специей шичими).

Кардамон.

Кардамон следует очистить до семечек.

Также понадобятся гвоздичка и кориандр.

Обязательно нужно добавить щепотку корицы.

Также обязательно понадобятся по столовой ложки куркумы, сладкой паприки и острого перца чили.

Также берем целую крупную головку чеснока.

Чеснок и небольшой кусочек имбиря перебиваем в блендере.

Все добавляем к курице с кефиром.

Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-12 часов, я мариновала сутки.

Потом насаживаем куриные кусочки на шпажки и выкладываем на противень и запекаем на максимальной температуре, ставим противень на самый верхний уровень.

Пока курица запекается приготовим соус. Крупная луковица, острый перец чили, томатная паста или томаты в собственном соку.

Лук, чеснок и перец нарезаем.

Растапливаем сливочное масло на сковороде (в это блюдо идет именно сливочное масло).

Обжариваем лук, чеснок и перец. Также в идеале сюда отправить имбирь.

Добавляем все специи: зира, куркума, гарам масала, корица, кардамон, кориандр, паприка.

Все недолго протушиваем, чтобы раскрылись специи.

Теперь нам понадобится томатная паста.

Добавляем в сковородку.

Пару минут обжариваем.

Все перебиваем погружным блендером до состояния пасты.

Снова отправляем массу на сковороду.

Добавляем сюда сливки (200 мл.) и воды 100 мл.

Все перемешиваем и доводим до кипения.

К этому времени у нас уже запеклась курочка.

Кусочки курицы отправляем в соус и тушим минут 10 под крышкой.

Даем немного остыть и подаем. Уверяю вам это очень вкусно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.