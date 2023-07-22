Рецепт: Тикка Масала — индийское культовое блюдо из курицы

Ингредиенты:
курица — 1 шт;
лук репчатый — много;
чеснок — много;
корень имбиря — 50 гр;
гарам масала — 2 ст.л.;
куркума — 1 ст.л.;
кориандр — 1 ст.л.;
корица — 1 ч.л.;
зира — 1 ст.л.;
кардамон — 1 ч.л.;
паприка — 1 ст.л.;
кефир — 200 мл.;
сливки — 200 мл.;
томатная паста — 200 гр.
Способ приготовления: Расскажу вам рецепт очень вкусной курочки по индийскому рецепту. Конечно, придется немного повозиться, а также придется потратиться на разные специи.
Главный ингредиент этого блюда это курица. В идеале нужна куриная грудка, но я взяла целую курицу и ничем это не испортило наш рецепт.
Нарезаем курицу порционными кусочками.
Также понадобится йогурт или кефир для маринада и сливки для соуса.
Кефир наливаем к курице.
Нам понадобятся разные приправы и специи. Основная приправа это гарам масала, куркума, апельсиновый чили (можно заменить специей шичими).
Кардамон.
Кардамон следует очистить до семечек.
Также понадобятся гвоздичка и кориандр.
Обязательно нужно добавить щепотку корицы.
Также обязательно понадобятся по столовой ложки куркумы, сладкой паприки и острого перца чили.
Также берем целую крупную головку чеснока.
Чеснок и небольшой кусочек имбиря перебиваем в блендере.
Все добавляем к курице с кефиром.
Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-12 часов, я мариновала сутки.
Потом насаживаем куриные кусочки на шпажки и выкладываем на противень и запекаем на максимальной температуре, ставим противень на самый верхний уровень.
Пока курица запекается приготовим соус. Крупная луковица, острый перец чили, томатная паста или томаты в собственном соку.
Лук, чеснок и перец нарезаем.
Растапливаем сливочное масло на сковороде (в это блюдо идет именно сливочное масло).
Обжариваем лук, чеснок и перец. Также в идеале сюда отправить имбирь.
Добавляем все специи: зира, куркума, гарам масала, корица, кардамон, кориандр, паприка.
Все недолго протушиваем, чтобы раскрылись специи.
Теперь нам понадобится томатная паста.
Добавляем в сковородку.
Пару минут обжариваем.
Все перебиваем погружным блендером до состояния пасты.
Снова отправляем массу на сковороду.
Добавляем сюда сливки (200 мл.) и воды 100 мл.
Все перемешиваем и доводим до кипения.
К этому времени у нас уже запеклась курочка.
Кусочки курицы отправляем в соус и тушим минут 10 под крышкой.
Даем немного остыть и подаем. Уверяю вам это очень вкусно!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.