Рецепт: Тикка Масала — индийское культовое блюдо из курицы

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Ингредиенты:
курица — 1 шт;
лук репчатый — много;
чеснок — много;
корень имбиря — 50 гр;
гарам масала — 2 ст.л.;
куркума — 1 ст.л.;
кориандр — 1 ст.л.;
корица — 1 ч.л.;
зира — 1 ст.л.;
кардамон — 1 ч.л.;
паприка — 1 ст.л.;
кефир — 200 мл.;
сливки — 200 мл.;
томатная паста — 200 гр.
Способ приготовления: Расскажу вам рецепт очень вкусной курочки по индийскому рецепту. Конечно, придется немного повозиться, а также придется потратиться на разные специи.

Главный ингредиент этого блюда это курица. В идеале нужна куриная грудка, но я взяла целую курицу и ничем это не испортило наш рецепт.

Нарезаем курицу порционными кусочками.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Также понадобится йогурт или кефир для маринада и сливки для соуса.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Кефир наливаем к курице.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Нам понадобятся разные приправы и специи. Основная приправа это гарам масала, куркума, апельсиновый чили (можно заменить специей шичими).

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Кардамон.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Кардамон следует очистить до семечек.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Также понадобятся гвоздичка и кориандр.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Обязательно нужно добавить щепотку корицы.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Также обязательно понадобятся по столовой ложки куркумы, сладкой паприки и острого перца чили.

Также берем целую крупную головку чеснока.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Чеснок и небольшой кусочек имбиря перебиваем в блендере.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Все добавляем к курице с кефиром.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-12 часов, я мариновала сутки.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Потом насаживаем куриные кусочки на шпажки и выкладываем на противень и запекаем на максимальной температуре, ставим противень на самый верхний уровень.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Пока курица запекается приготовим соус. Крупная луковица, острый перец чили, томатная паста или томаты в собственном соку.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Лук, чеснок и перец нарезаем.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Растапливаем сливочное масло на сковороде (в это блюдо идет именно сливочное масло).

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Обжариваем лук, чеснок и перец. Также в идеале сюда отправить имбирь.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Добавляем все специи: зира, куркума, гарам масала, корица, кардамон, кориандр, паприка.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Все недолго протушиваем, чтобы раскрылись специи.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Теперь нам понадобится томатная паста.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Добавляем в сковородку.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Пару минут обжариваем.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Все перебиваем погружным блендером до состояния пасты.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Снова отправляем массу на сковороду.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Добавляем сюда сливки (200 мл.) и воды 100 мл.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Все перемешиваем и доводим до кипения.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

К этому времени у нас уже запеклась курочка.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Кусочки курицы отправляем в соус и тушим минут 10 под крышкой.

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Даем немного остыть и подаем. Уверяю вам это очень вкусно!

Рецепт: Тикка Масала - индийское культовое блюдо из курицы

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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