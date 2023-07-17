Рецепт: Томат, заготовка на зиму — Лёгкое. быстрое приготовление.

Ингредиенты:

помидоры красные крупные — 8 кг

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Подошла пора заготовок, на рынке уже можно купить не дорогие овощи.

Начала заготовки с производства томата. именно томата, а не сока томатного, это томат для борщей и других блюд.

Помидоры купила по 30р килограмм (торговалась…)

Хорошо промыла их.

Теперь разрезаю каждый помидор, что бы вырезать все пятнышки и плодоножки. Мелко резать не нужно, нет необходимости.

Остаются «на выброс» кусочки .

Несколько мягких помидор давлю рукой. что бы сок протёк на дно миски, воду наливать не нужно! Давленного сока совсем чуть-чуть будет достаточно, что бы помидоры сами пустили сок.

Ставлю на маленький огонь.

Кипячу на медленном огне, несколько раз перемешиваю.

Через пол часа, это зависит от сорта помидор, огонь выключаю.

Даю остыть помидорам до тёплого и начинаю пробивать блендером.

Пробиваю до консистенции густой сметаны, шкорочки пробиваются отлично, почти не ощутимы в томате.

Теперь ставлю на огонь, довожу до кипения, убавляю огонь и начинаю консервацию.

Банки я никогда не стерилизую, я их чисто мою, просушиваю, храню закрытые.

Затем наливаю в банку 100-150 грамм кипящего томата, затем выливаю его обратно и потом уже наполняю банку.

Таким образом происходит стерилизация.

Храню всю консервацию в шкафу в квартире, ещё не было случая. что бы в банках начиналось брожение.

Это так я готовлю томат. Не нужно в томат добавлять соль и сахар, меняется вкус, это консервант, а томат и без этого консерванта прекрасно стоит по нескольку лет. А для сока, я этот томат перетираю через сито, а потом кипячу и закрываю.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 250 руб.