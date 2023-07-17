Рецепт: Томат, заготовка на зиму — Лёгкое. быстрое приготовление.

По
Admin
-
0
36

Ингредиенты:
помидоры красные крупные — 8 кг
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Подошла пора заготовок, на рынке уже можно купить не дорогие овощи.
Начала заготовки с производства томата. именно томата, а не сока томатного, это томат для борщей и других блюд.
Помидоры купила по 30р килограмм (торговалась…)
Хорошо промыла их.

Теперь разрезаю каждый помидор, что бы вырезать все пятнышки и плодоножки. Мелко резать не нужно, нет необходимости.

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Остаются «на выброс» кусочки .

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Несколько мягких помидор давлю рукой. что бы сок протёк на дно миски, воду наливать не нужно! Давленного сока совсем чуть-чуть будет достаточно, что бы помидоры сами пустили сок.
Ставлю на маленький огонь.
Кипячу на медленном огне, несколько раз перемешиваю.

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Через пол часа, это зависит от сорта помидор, огонь выключаю.

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Даю остыть помидорам до тёплого и начинаю пробивать блендером.

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Пробиваю до консистенции густой сметаны, шкорочки пробиваются отлично, почти не ощутимы в томате.

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Теперь ставлю на огонь, довожу до кипения, убавляю огонь и начинаю консервацию.
Банки я никогда не стерилизую, я их чисто мою, просушиваю, храню закрытые.
Затем наливаю в банку 100-150 грамм кипящего томата, затем выливаю его обратно и потом уже наполняю банку.
Таким образом происходит стерилизация.
Храню всю консервацию в шкафу в квартире, ещё не было случая. что бы в банках начиналось брожение.

Рецепт: Томат, заготовка на зиму - Лёгкое. быстрое приготовление.

Это так я готовлю томат. Не нужно в томат добавлять соль и сахар, меняется вкус, это консервант, а томат и без этого консерванта прекрасно стоит по нескольку лет. А для сока, я этот томат перетираю через сито, а потом кипячу и закрываю.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 250 руб.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА