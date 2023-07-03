Рецепт: Торт без выпечки «Ленивый муравейник» — Из печенья

Ингредиенты:
печенье — 400 гр;
масло сливочное — 180 гр;
орехи грецкие — 70-100 гр;
вареное сгущенное молоко — 1 банка;
шоколад — 90 гр
Способ приготовления: Всем здравствуйте.
Для любителей муравейника предлагаю очень ленивый рецепт этого вкусного десерта — муравейник без выпечки из обычного печенья. Вмё очень просто и быстро — на раз-два
Итак, для начала измельчаем 400 грамм обычного песочного печенья без каких либо добавок (у меня это печенье «К чаю»). Измельчить можно блендером, но не до крошки, а как показано на фото ниже. Лично я измельчала печенье руками.
Затем любые орехи — у меня это грецкий орех — измельчаем практически до муки или до мелкой крошки и добавляем к измельченному печенью.
В отдельную ёмкость кладём варёную сгущенку
и добавляем к ней 180 грамм растопленного сливочного масла.
Затем взбиваем их вместе до однородности
и переносим к печенью.
Перемешиваем
и полученную очень плотную массу перекладываем, тщательно утрамбовывая, в любую подходящую форму, застеленную пищевой плёнкой.
Сверху тортик также закрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 2,5-3 часа.
Потом тортик вынимаем на блюдо, поливаем растопленным шоколадом (можно и без него) и отправляем в холодильник ещё на несколько минут, чтобы шоколад застыл. Вот и всё — вкуснющий ленивый муравейник готов!
Приятного аппетита!
P.S. Время приготовления указано без учёта застывания торта в холодильнике.
Время приготовления: 15 мин.