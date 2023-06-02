Рецепт: Торт «Ленивый медовик» — МЕДОВИК без раскатки коржей за 20 минут♥♥♥

Ингредиенты:
масло сливочное — 110 грамм;
мед — 3 столовые ложки;
яйца куриные — 3 штуки;
сахар — 110 грамм;
соль — щепотка;
ваниль — по вкусу;
мука — 210 грамм;
разрыхлитель теста — 1,5 чайные ложки;
сметана 20% — 500 грамм;
вареное сгущенное молоко — 2 банки;
малина замороженная — 100 грамм;
семена тыквы — 20 грамм
Способ приготовления: Вся наша семья обожает медовик! Но классический медовик готовится не быстро, минимум из 9 тонкораскатанных коржей, а ленивый медовик быстро готовится быстро и просто, а вкус как у классического медовика, только консистенция немного другая!
Если Вы любите медовик, но лень готовить классику, то рекомендую попробовать мой рецепт Ленивого медовика без раскатки коржей!:)
Это просто и быстро!
Первым делом нужно растопить на медленном огне мед и сливочное масло, можно на водяной воне, или как я в кастрюле с толстым дном на медленном огне ( медовик то у нас ленивый ведь)).
В это же время взбиваем взбиваем яичную смесь для медовика: яйца, сахар, соль и ваниль взбиваем минут 4-5 до посветления и увеличения яичной массы.
Соединяем обе смеси, при постоянном помешивании медленно вливаем медовую смесь в яичную.
Далее добавляем муку и разрыхлитель. Муку я не просеиваю.
Все соединяю миксером до однородности. Получается консистенция как густая сметана.
Выпекать корж для медовика будем в разогретой до 200 градусов духовке 5-8 минут.
Тесто выложить на пергамент и просто «РАЗМАЗАТЬ» тесто про пергаменту.
Готовый корж измельчаем в крошку.
Сметану взбиваем со сгущенкой до однородности, у меня на это ушло 3-4 минуты.
Вот такой красивый карамельный крем для медовика получился!
Собираем наш ленивый медовик!
Я буду собирать медовик в кольце, можно также собрать в любой емкости с дном, предварительно выстелив пищевой пленкой, и после пропитки убрать пленку и перевернуть тортик вверх дном.)
На дно выложить немного крема, распределить.
Сверху выложить слой коржей (1 см), далее снова крем, корж и т. д.
Верхний слой крем. Оставляем немного крема и коржей для украшения торта. а сам торт накрываем пленкой/фольгой и отправляем на пропитку в холодильник. минимум на 3-4 часа.
Извлекаем форму, и украшаем наш медовик!
Немного крема на бортики и верх торта и посыпаем крошкой.
Украшала малиной, она у меня замороженная.
Замороженная малина ТМ 4 сезона прекрасно себя показала в качестве декора для торта!
Тортик в разрезе. Он конечно отличается от классического медовика, но это тоже очень вкусно!
Если любите медовик, то обязательно попробуйте!
Видео:
Время приготовления: 20 мин.