Рецепт: Торт «Ленивый медовик» — МЕДОВИК без раскатки коржей за 20 минут♥♥♥

Ингредиенты:

масло сливочное — 110 грамм;

мед — 3 столовые ложки;

яйца куриные — 3 штуки;

сахар — 110 грамм;

соль — щепотка;

ваниль — по вкусу;

мука — 210 грамм;

разрыхлитель теста — 1,5 чайные ложки;

сметана 20% — 500 грамм;

вареное сгущенное молоко — 2 банки;

малина замороженная — 100 грамм;

семена тыквы — 20 грамм

Способ приготовления: Вся наша семья обожает медовик! Но классический медовик готовится не быстро, минимум из 9 тонкораскатанных коржей, а ленивый медовик быстро готовится быстро и просто, а вкус как у классического медовика, только консистенция немного другая!

Если Вы любите медовик, но лень готовить классику, то рекомендую попробовать мой рецепт Ленивого медовика без раскатки коржей!:)

Это просто и быстро!

Первым делом нужно растопить на медленном огне мед и сливочное масло, можно на водяной воне, или как я в кастрюле с толстым дном на медленном огне ( медовик то у нас ленивый ведь)).

В это же время взбиваем взбиваем яичную смесь для медовика: яйца, сахар, соль и ваниль взбиваем минут 4-5 до посветления и увеличения яичной массы.

Соединяем обе смеси, при постоянном помешивании медленно вливаем медовую смесь в яичную.

Далее добавляем муку и разрыхлитель. Муку я не просеиваю.

Все соединяю миксером до однородности. Получается консистенция как густая сметана.

Выпекать корж для медовика будем в разогретой до 200 градусов духовке 5-8 минут.

Тесто выложить на пергамент и просто «РАЗМАЗАТЬ» тесто про пергаменту.

Готовый корж измельчаем в крошку.

Сметану взбиваем со сгущенкой до однородности, у меня на это ушло 3-4 минуты.

Вот такой красивый карамельный крем для медовика получился!

Собираем наш ленивый медовик!

Я буду собирать медовик в кольце, можно также собрать в любой емкости с дном, предварительно выстелив пищевой пленкой, и после пропитки убрать пленку и перевернуть тортик вверх дном.)

На дно выложить немного крема, распределить.

Сверху выложить слой коржей (1 см), далее снова крем, корж и т. д.

Верхний слой крем. Оставляем немного крема и коржей для украшения торта. а сам торт накрываем пленкой/фольгой и отправляем на пропитку в холодильник. минимум на 3-4 часа.

Извлекаем форму, и украшаем наш медовик!

Немного крема на бортики и верх торта и посыпаем крошкой.

Украшала малиной, она у меня замороженная.

Замороженная малина ТМ 4 сезона прекрасно себя показала в качестве декора для торта!

Тортик в разрезе. Он конечно отличается от классического медовика, но это тоже очень вкусно!

Если любите медовик, то обязательно попробуйте!

Видео:

Время приготовления: 20 мин.