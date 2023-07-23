Рецепт: Торт «Медовница» — По-домашнему

Ингредиенты:

яйца куриные — 6 шт.;

мед — 4 ст.л.;

мука — 3 стакана;

крахмал — 2 ст.л.;

сода пищевая — 1 ст.л.;

орех грецкий — 1 стакан;

сахар — 2 стакана;

молоко — 600мл.;

масло сливочное — 150грамм

Способ приготовления:

Доброго хорошего всем денечка!

Сегодня решила испечь вкусный тортик по рецепту, который я помню с детства. Он очень простой, а торт просто тает во рту.

Сначала нужно взбить 3 яичка со стаканом сахара, 1 ст. л. соды, 4 ложки меда столовых и варить на медленном огне до увеличения в три раза. Потом добавить муки, чтобы тесто было мягкое и эластичное и не липло к рукам.

Отдельно сварить крем. Берём кастрюльку наливает 600 мл молока, пусть закипит. В миске взбиваем три яйца, 1 стакан сахара, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. крахмала, взбиваем хорошенько и выливаем в кипящее молоко. Убираем остывать, попозже добавляем 150мг сливочного масла.

Теперь разделяем тесто на равные колобки. На сковороде выпекаем коржи, предварительно смазываем сковороду сливочным маслом. Печем семь коржей. Даём остыть.

Грецкие орехи измельчаем в крошку.

Когда коржи и крем остынут смазываем их кремом, посыпаем сверху орешками и оставляем в холодильнике на ночь. Все, тортик готов. Вкуснотища! Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.