Рецепт: Торт на день рождения девочке «Ми-ми-мишки» — Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

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Ингредиенты:
сметана 20-25% — 600 г;
загуститель для сметаны — 1 пакетик;
мишки барни — 2-3 упаковки;
сахар — 300 г;
ванильный сахар — 1 пакетик;
какао-порошок — 4 ст.л.;
разрыхлитель теста — 1 пакетик;
натуральный йогурт — 600 мл;
масло растительное — 100 мл;
манная крупа — 650 г;
соль — 0.5 ч.л.;
разноцветное драже — для украшения;
масло сливочное — 1 ч.л.
Способ приготовления: Торт на три годика девочке. Для всех детей торты всегда пеку сама, по индивидуальным заказам:)
Что дети просят, то и пеку. Одна из младших дочерей попросила торт с мишками.
Идея этого торта пришла внезапно, когда в одном иностранном мультфильме увидела сцену, как девчонки сидят перед телевизором и уплетают целую гору бисквитных мишек.
Вот я и решила сделать в таком же виде торт;) из мишек;)

Делала многократный торт, но коржи выпекала не отдельно, а вырезала из одного большого коржа, давно так делаю, быстрее и удобнее.
Бисквитный корж выпекала на основе йогурта, собрала остатки всех детских йогуртов в холодильнике, смешала вместе, согрела до комнатной температуры.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

К йогурту добавляем немного соли, ванильный сахар и какао-порошок.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Перемешиваем, добавляем 150 граммов сахара (остальной сахар в крем).

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Перемешиваем с сахаром. Вливаем растительное масло.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Аккуратно вмешиваем масло в тесто и всыпаем просеянную манную крупу, добавляем один пакетик разрыхлителя теста.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Замешиваем тесто вручную венчиком, можно миксером.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Противень смазываем небольшим количеством сливочного масла. Тесто распределяем равномерно по всему противню. Слегка встряхиваем, чтобы выровнять поверхность.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Выпекаем при температуре 180 градусов около 12-15 минут, не больше.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Наш корж готов. Даём ему слегка остыть при комнатной температуре. И вырезаем круглые коржи для будущего торта. У меня получается два больших и два маленьких коржа. Один лишний.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Убираем обрезки и перекладываем коржи на стол.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Обрезки, разумеется, не выкидываем. Их можно прямо на противне руками измельчить в крошку.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Или в блендере измельчить.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Из оставшегося от торта крема и этой крошки я следила небольшие пирожные-конфетки типа «картошки».

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Коржи получились довольно высокими и пышными, поэтому один корж не стала использовать, иначе торт был бы слишком высоким.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Пока коржи остывали, готовим крем. Простой универсальный смешанный крем. Хорошо охлажденную сметану максимальной жирности хорошенько взбиваем венчиком.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Затем добавляем оставшиеся 150 граммов сахара и ещё раз тщательно взбиваем до полного растворения сахара.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Затем постепенно в несколько приёмов всыпаем загуститель для сметаны. И взбиваем миксером на самых низких оборотах, чтобы не перебить. Убираем в холодильник.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Когда крем и коржи остынут, начинаем собирать торт. На корж выкладываем крем и равномерно распределяем.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Собираем весь торт, обмазываем бока торта хорошенько.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Часть крема перекладываем в кондитерский мешок или пакет с насадкой и оформляем торт небольшими капельками-розочками из крема.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Ну вот, наш торт почти готов. Осталось дело за малым — за мишками:)

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Оставшийся четвёртый корж тоже украсила кремом. И получился такой очаровательный малыш-тортик из одного коржа, дети уплели его моментом:)

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Мини-тортик украсила декоративной посыпкой.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

На вершину торта устанавливаем трех мишек вот таким образом, чтобы они были устойчивыми. Три мишки, потому что три годика:)

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

По нижнему ярусу тоже устанавливаем мишек и украшаем «ягодками», которые делаем из разноцветными драже. Настоящие ягодки, конечно, были бы лучше, но у меня их, к сожалению, на тот момент не было.

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Вот такой у меня получился тот «Ми-ми-мишки». Высокий, красивый, большой. Из одного большого коржа размером в стандартный противень получился торт трехъярусный, ещё маленький тортик и ещё целая тарелка пирожных:)

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Так выглядит наш именинный торт в разрезе, он получился реально огромным, всем детям хватило, объелись:)

Рецепт: Торт на день рождения девочке "Ми-ми-мишки" - Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Ещё больше идей для детских тортов смотрите в моих рецептах, например, Торт «Ежик»

Время приготовления: 2 ч.

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