Рецепт: Торт на день рождения девочке «Ми-ми-мишки» — Трехъярусный торт на три года девочке, своими руками в домашних условиях, без мастики

Ингредиенты:

сметана 20-25% — 600 г;

загуститель для сметаны — 1 пакетик;

мишки барни — 2-3 упаковки;

сахар — 300 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

какао-порошок — 4 ст.л.;

разрыхлитель теста — 1 пакетик;

натуральный йогурт — 600 мл;

масло растительное — 100 мл;

манная крупа — 650 г;

соль — 0.5 ч.л.;

разноцветное драже — для украшения;

масло сливочное — 1 ч.л.

Способ приготовления: Торт на три годика девочке. Для всех детей торты всегда пеку сама, по индивидуальным заказам:)

Что дети просят, то и пеку. Одна из младших дочерей попросила торт с мишками.

Идея этого торта пришла внезапно, когда в одном иностранном мультфильме увидела сцену, как девчонки сидят перед телевизором и уплетают целую гору бисквитных мишек.

Вот я и решила сделать в таком же виде торт;) из мишек;)

Делала многократный торт, но коржи выпекала не отдельно, а вырезала из одного большого коржа, давно так делаю, быстрее и удобнее.

Бисквитный корж выпекала на основе йогурта, собрала остатки всех детских йогуртов в холодильнике, смешала вместе, согрела до комнатной температуры.

К йогурту добавляем немного соли, ванильный сахар и какао-порошок.

Перемешиваем, добавляем 150 граммов сахара (остальной сахар в крем).

Перемешиваем с сахаром. Вливаем растительное масло.

Аккуратно вмешиваем масло в тесто и всыпаем просеянную манную крупу, добавляем один пакетик разрыхлителя теста.

Замешиваем тесто вручную венчиком, можно миксером.

Противень смазываем небольшим количеством сливочного масла. Тесто распределяем равномерно по всему противню. Слегка встряхиваем, чтобы выровнять поверхность.

Выпекаем при температуре 180 градусов около 12-15 минут, не больше.

Наш корж готов. Даём ему слегка остыть при комнатной температуре. И вырезаем круглые коржи для будущего торта. У меня получается два больших и два маленьких коржа. Один лишний.

Убираем обрезки и перекладываем коржи на стол.

Обрезки, разумеется, не выкидываем. Их можно прямо на противне руками измельчить в крошку.

Или в блендере измельчить.

Из оставшегося от торта крема и этой крошки я следила небольшие пирожные-конфетки типа «картошки».

Коржи получились довольно высокими и пышными, поэтому один корж не стала использовать, иначе торт был бы слишком высоким.

Пока коржи остывали, готовим крем. Простой универсальный смешанный крем. Хорошо охлажденную сметану максимальной жирности хорошенько взбиваем венчиком.

Затем добавляем оставшиеся 150 граммов сахара и ещё раз тщательно взбиваем до полного растворения сахара.

Затем постепенно в несколько приёмов всыпаем загуститель для сметаны. И взбиваем миксером на самых низких оборотах, чтобы не перебить. Убираем в холодильник.

Когда крем и коржи остынут, начинаем собирать торт. На корж выкладываем крем и равномерно распределяем.

Собираем весь торт, обмазываем бока торта хорошенько.

Часть крема перекладываем в кондитерский мешок или пакет с насадкой и оформляем торт небольшими капельками-розочками из крема.

Ну вот, наш торт почти готов. Осталось дело за малым — за мишками:)

Оставшийся четвёртый корж тоже украсила кремом. И получился такой очаровательный малыш-тортик из одного коржа, дети уплели его моментом:)

Мини-тортик украсила декоративной посыпкой.

На вершину торта устанавливаем трех мишек вот таким образом, чтобы они были устойчивыми. Три мишки, потому что три годика:)

По нижнему ярусу тоже устанавливаем мишек и украшаем «ягодками», которые делаем из разноцветными драже. Настоящие ягодки, конечно, были бы лучше, но у меня их, к сожалению, на тот момент не было.

Вот такой у меня получился тот «Ми-ми-мишки». Высокий, красивый, большой. Из одного большого коржа размером в стандартный противень получился торт трехъярусный, ещё маленький тортик и ещё целая тарелка пирожных:)

Так выглядит наш именинный торт в разрезе, он получился реально огромным, всем детям хватило, объелись:)

Ещё больше идей для детских тортов смотрите в моих рецептах, например, Торт «Ежик»

Время приготовления: 2 ч.