Рецепт: Торт «Наполеон» — Из готовых коржей

Ингредиенты:

коржи слоеные — 5 шт;

масло сливочное — 100 гр;

вареная сгущенка — 1 банка;

посыпка для торта — по вкусу

Способ приготовления: Всем самого доброго времени суток!!!

Очень удобно и быстро можно приготовить что-то к чаю, используя, например, готовую смесь Торт «Ореховый».

Сегодня у меня в гостях внуки, а на десерт торт «Наполеон» из готовых коржей.

Приготовить его очень просто.

Крем можно приготовить по рецепту, который есть на упаковочной коробке. Для этого понадобится одно яйцо, полтора стакана молока и одна столовая ложка муки, половина стакана сахара и двести грамм масла. Это будет заварной крем.

Но, поскольку внуки любят сгущёнку, да и времени на приготовление заварного крема нет, то крем я готовила из варёной сгущёнки и сливочного масла, смешав их при помощи блендера.

Дальше всё просто. Кладём корж на ровную поверхность. Для этого можно использовать разделочную доску.

Намазываем на корж крем.

Сверху кладём следующий. И снова смазываем. Получается примерно так.

Можно конечно разровнять красиво, но, поскольку, сверху будет посыпка, то делать это необязательно.

Посыпаем. И отправляем в холодильник. Рекомендовано на 5-10 часов, но мы выдержали только один час.

И вот торт на столе. Выглядит вполне аппетитно.

Пропитался хорошо. В разрезе выглядит так.

Получилось быстро, вкусно и сытно.

Хорошее дополнение к чаю.

Отличный вариант быстрого приготовления торта по привлекательной цене. Само приготовление заняло минут 20.

По цене. Коржи-150 рублей, сгущёнка-90 рублей, масло сливочное-70 рублей.

Время приготовления: 20 мин.