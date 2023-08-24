Рецепт: Торт «Наполеон» — Из готовых коржей

Ингредиенты:
коржи слоеные — 5 шт;
масло сливочное — 100 гр;
вареная сгущенка — 1 банка;
посыпка для торта — по вкусу
Способ приготовления: Всем самого доброго времени суток!!!
Очень удобно и быстро можно приготовить что-то к чаю, используя, например, готовую смесь Торт «Ореховый».
Сегодня у меня в гостях внуки, а на десерт торт «Наполеон» из готовых коржей.
Приготовить его очень просто.
Крем можно приготовить по рецепту, который есть на упаковочной коробке. Для этого понадобится одно яйцо, полтора стакана молока и одна столовая ложка муки, половина стакана сахара и двести грамм масла. Это будет заварной крем.
Но, поскольку внуки любят сгущёнку, да и времени на приготовление заварного крема нет, то крем я готовила из варёной сгущёнки и сливочного масла, смешав их при помощи блендера.
Дальше всё просто. Кладём корж на ровную поверхность. Для этого можно использовать разделочную доску.
Намазываем на корж крем.
Сверху кладём следующий. И снова смазываем. Получается примерно так.
Можно конечно разровнять красиво, но, поскольку, сверху будет посыпка, то делать это необязательно.
Посыпаем. И отправляем в холодильник. Рекомендовано на 5-10 часов, но мы выдержали только один час.
И вот торт на столе. Выглядит вполне аппетитно.
Пропитался хорошо. В разрезе выглядит так.
Получилось быстро, вкусно и сытно.
Хорошее дополнение к чаю.
Отличный вариант быстрого приготовления торта по привлекательной цене. Само приготовление заняло минут 20.
По цене. Коржи-150 рублей, сгущёнка-90 рублей, масло сливочное-70 рублей.
Время приготовления: 20 мин.