Рецепт: Торт «наполеон» праздничный — По-домашнему

Ингредиенты:

мука — 3 стакана;

сахар — 1 стакан;

яйца куриные — 2 штуки;

масло сливочное — 400 г;

молоко — 80 мл;

разрыхлитель теста — 5 г;

ягоды — по вкусу;

фрукты — по вкусу;

какао-порошок — 6-8 ст. ложек( для шоколадного варианта)

Способ приготовления:

1. Приготовьте тесто для коржей. Для этого смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль в большой миске. Добавьте яйца и молоко, и замесите тесто до однородной консистенции. Разделите тесто на 8 равных частей и охладите их в холодильнике на 1-2 часа.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов.

3. Раскатайте каждый кусок теста на посыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 см. Вырежьте из теста круги с помощью формы для выпечки.

4. Выложите коржи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте коржи в духовке в течение 5-7 минут, пока они не станут золотистыми.

5. Дайте коржам остыть на решетке.

6. Приготовьте крем. Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Добавьте сгущенное молоко и ванильный экстракт, и продолжайте взбивать до получения однородного крема.

7. Соберите торт. Смажьте каждый корж кремом, начиная с нижнего слоя. Продолжайте собирать торт, смазывая каждый слой кремом. Последний слой должен быть покрыт кремом полностью.

8. Украсьте торт по желанию. Вы можете посыпать его какао-порошком, орехами или фруктами, чтобы придать ему дополнительный вкус и текстуру.

9. Оставьте торт в холодильнике на несколько часов, чтобы он пропитался кремом и стал более мягким.

10. Подавайте торт «Наполеон» к столу.

Время приготовления: 2 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 319 руб.