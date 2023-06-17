Рецепт: Торт «наполеон» праздничный — По-домашнему

Ингредиенты:
мука — 3 стакана;
сахар — 1 стакан;
яйца куриные — 2 штуки;
масло сливочное — 400 г;
молоко — 80 мл;
разрыхлитель теста — 5 г;
ягоды — по вкусу;
фрукты — по вкусу;
какао-порошок — 6-8 ст. ложек( для шоколадного варианта)
Способ приготовления:
1. Приготовьте тесто для коржей. Для этого смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль в большой миске. Добавьте яйца и молоко, и замесите тесто до однородной консистенции. Разделите тесто на 8 равных частей и охладите их в холодильнике на 1-2 часа.
2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
3. Раскатайте каждый кусок теста на посыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 см. Вырежьте из теста круги с помощью формы для выпечки.
4. Выложите коржи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте коржи в духовке в течение 5-7 минут, пока они не станут золотистыми.
5. Дайте коржам остыть на решетке.
6. Приготовьте крем. Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Добавьте сгущенное молоко и ванильный экстракт, и продолжайте взбивать до получения однородного крема.
7. Соберите торт. Смажьте каждый корж кремом, начиная с нижнего слоя. Продолжайте собирать торт, смазывая каждый слой кремом. Последний слой должен быть покрыт кремом полностью.
8. Украсьте торт по желанию. Вы можете посыпать его какао-порошком, орехами или фруктами, чтобы придать ему дополнительный вкус и текстуру.
9. Оставьте торт в холодильнике на несколько часов, чтобы он пропитался кремом и стал более мягким.
10. Подавайте торт «Наполеон» к столу.
Время приготовления: 2 ч. 20 мин. Примерная стоимость порции: 319 руб.