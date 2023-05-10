Рецепт: Торт «Ореховый» — из готовой смеси

Ингредиенты:

смесь готовая — 400 грамм;

вода — 200 мл;

масло сливочное в тесто — 70 грамм;

масло подсолнечное для смазывания формы — половина чайной ложки;

масло сливочное для крема — 100 грамм;

сгущенка вареная для крема — 150 грамм;

малина замороженная целая — 100 грамм;

сахарная пудра ванильная — 30 грамм

Способ приготовления: Приветствую всех читателей!

На днях к приезду родных я испекла тортик из готовой смеси, купленной в сети супермаркетов «Абсолют».

Смесь находится в пакетике.

Высыпаю содержимое пакетика в миску.

Добавляю 200 миллилитров воды.

Тщательно перемешиваю.

Затем добавляю размягчённое сливочное масло. Грамм 60-70.

Хорошо взбиваем. Можно сделать это и блендером, и венчиком. Я делала это деревянной вилкой.

Готовлю форму для выпечки. Разогреваю и смазываю подсолнечным маслом.

К этому моменту духовку нужно разогреть до 200 градусов.

Выливаю в форму готовое тесто.

Решила: пусть будет в один слой.

Ставлю в разогретую духовку на 40 минут.

В это время готовлю крем.

Беру 100 грамм размягчённого сливочного масла.

Добавляю варёную сгущёнку. Грамм 150-200.

Всё взбиваем до однородной массы.

Готовый крем ставим в холодильник.

А малину вынимаем из морозильной камеры.

В процессе подготовки крема проверяем готовность торта при помощи зубочистки.

Когда корж будет готов, вынимаем форму из духовки и переворачиваем на блюдо.

Ждём, когда остынет.

Затем обмазываем корж кремом. Выкладываем на него ягоду и посыпаем сахарной пудрой.

Торт получается пышный. В разрезе аппетитный. Орешек много.

Очень вкусный.

Рекомендую такой торт для выпечки. Приятного аппетита!!

Время приготовления 50-60 минут.

Время приготовления: 1 ч.