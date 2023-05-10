Рецепт: Торт «Ореховый» — из готовой смеси

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Ингредиенты:
смесь готовая — 400 грамм;
вода — 200 мл;
масло сливочное в тесто — 70 грамм;
масло подсолнечное для смазывания формы — половина чайной ложки;
масло сливочное для крема — 100 грамм;
сгущенка вареная для крема — 150 грамм;
малина замороженная целая — 100 грамм;
сахарная пудра ванильная — 30 грамм
Способ приготовления: Приветствую всех читателей!
На днях к приезду родных я испекла тортик из готовой смеси, купленной в сети супермаркетов «Абсолют».

Смесь находится в пакетике.

Высыпаю содержимое пакетика в миску.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Добавляю 200 миллилитров воды.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Тщательно перемешиваю.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Затем добавляю размягчённое сливочное масло. Грамм 60-70.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Хорошо взбиваем. Можно сделать это и блендером, и венчиком. Я делала это деревянной вилкой.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Готовлю форму для выпечки. Разогреваю и смазываю подсолнечным маслом.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

К этому моменту духовку нужно разогреть до 200 градусов.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Выливаю в форму готовое тесто.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Решила: пусть будет в один слой.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Ставлю в разогретую духовку на 40 минут.
В это время готовлю крем.
Беру 100 грамм размягчённого сливочного масла.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Добавляю варёную сгущёнку. Грамм 150-200.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Всё взбиваем до однородной массы.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Готовый крем ставим в холодильник.
А малину вынимаем из морозильной камеры.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

В процессе подготовки крема проверяем готовность торта при помощи зубочистки.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Когда корж будет готов, вынимаем форму из духовки и переворачиваем на блюдо.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Ждём, когда остынет.

Затем обмазываем корж кремом. Выкладываем на него ягоду и посыпаем сахарной пудрой.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Торт получается пышный. В разрезе аппетитный. Орешек много.

Рецепт: Торт "Ореховый" - из готовой смеси

Очень вкусный.
Рекомендую такой торт для выпечки. Приятного аппетита!!
Время приготовления 50-60 минут.

Время приготовления: 1 ч.

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