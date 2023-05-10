Рецепт: Торт «Ореховый» — из готовой смеси

Ингредиенты:
смесь готовая — 400 грамм;
вода — 200 мл;
масло сливочное в тесто — 70 грамм;
масло подсолнечное для смазывания формы — половина чайной ложки;
масло сливочное для крема — 100 грамм;
сгущенка вареная для крема — 150 грамм;
малина замороженная целая — 100 грамм;
сахарная пудра ванильная — 30 грамм
Способ приготовления: Приветствую всех читателей!
На днях к приезду родных я испекла тортик из готовой смеси, купленной в сети супермаркетов «Абсолют».
Смесь находится в пакетике.
Высыпаю содержимое пакетика в миску.
Добавляю 200 миллилитров воды.
Тщательно перемешиваю.
Затем добавляю размягчённое сливочное масло. Грамм 60-70.
Хорошо взбиваем. Можно сделать это и блендером, и венчиком. Я делала это деревянной вилкой.
Готовлю форму для выпечки. Разогреваю и смазываю подсолнечным маслом.
К этому моменту духовку нужно разогреть до 200 градусов.
Выливаю в форму готовое тесто.
Решила: пусть будет в один слой.
Ставлю в разогретую духовку на 40 минут.
В это время готовлю крем.
Беру 100 грамм размягчённого сливочного масла.
Добавляю варёную сгущёнку. Грамм 150-200.
Всё взбиваем до однородной массы.
Готовый крем ставим в холодильник.
А малину вынимаем из морозильной камеры.
В процессе подготовки крема проверяем готовность торта при помощи зубочистки.
Когда корж будет готов, вынимаем форму из духовки и переворачиваем на блюдо.
Ждём, когда остынет.
Затем обмазываем корж кремом. Выкладываем на него ягоду и посыпаем сахарной пудрой.
Торт получается пышный. В разрезе аппетитный. Орешек много.
Очень вкусный.
Рекомендую такой торт для выпечки. Приятного аппетита!!
Время приготовления 50-60 минут.
Время приготовления: 1 ч.