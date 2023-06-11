Рецепт: Тортик за 10 минут — Без муки и масла

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт;

яйца куриные — 1 шт;

какао-порошок — 1 ст.л;

клубника для украшения — 2 шт.;

разрыхлитель теста — 3 гр.

Способ приготовления: Представляю Вашему вниманию очень быстрый тортик из доступных ингредиентов.

Возьмите одно яблоко и нарежьте на кубики.

берём любой сорт, у меня Голден.

Перелаживаем в чашу блендера и к нему добавляем одно яйцо, столовую ложку какао и разрыхлитель теста.

Сахар в тесто не добавляем, тортик будет вмеру сладкий из-за сахара который имеется в яблоке, + сверху будем украшать сладким вареньем.

Теперь содержимое в блендере перемешиваем до однородности.

Выпекаю как обычно в силиконовой форме с высокими стенками.

Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. После выключаем и оставляем отдыхать до полного ОСТЫВАНИЯ.

Вынимаем из формы и украшаем по желанию.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.