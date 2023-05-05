Рецепт: Творог из козьего молока — Полезный домашний козий творог

Ингредиенты:

молоко козье — 1500 мл

Способ приготовления: Доброго времени суток.

Сегодня поделюсь с вами рецептом полезного козьего творога.

Готовится творог из одного ингредиента — молока. Можно добавлять для скисления молока сыворотку молочную, от приготовления творога ранее. Если таковой нету, то можно без добавок приготовить.

Для приготовления творога берём молоко козье, ставим в тёплое место для скисания, накрыв марлей. У меня прокисало молоко 2 суток.

Далее аккуратно переливаем содержимое банки в кастрюлю. Перемешивать не надо.

Включаем газ на самый минимум и доводим до 70-80 градусов.

Я использую специальный термометр для удобства.

Молоко должно свернуться.

Затем выключаем плиту и оставляем наш будущий творог остывать до комнатной температуры в кастрюле. Размешивать не надо.

После остывания, процеживаем творог через сито с марлей.

Даём стечь сыворотке.

Как основная сыворотка стечёт, сворачиваем марлю мешочком, отжимаем руками и подвешиваем. Я завязывала марлю на деревянную ложку и вешала мешочек с творогом над узкой кастрюлей.

Сыворотка стекала ещё 1-2 часа.

Затем перекладываем готовый творожок в тарелку.

Из 1,5 литра молока вышло 290 грамм творога.

Наш творог готов. Можно кушать как вы любите, можно добавлять в выпечку.

СОВЕТЫ:

1. Чем дольше киснет молоко, тем кислее будет творог в итоге.

2. Если молоко кислое вскипятить, то творог получится более зернистый и упругий.

3. Чем дольше стекает сыворотка, сыворотка получается более сухой.

4. Для прокисания молока можно добавить 1 чайную ложку уксуса, или соли, также можно добавить кусочек чёрного хлеба.

5. Скисает молоко быстрее при температуре 23 градуса, если дома прохладно, то понадобится больше времени.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 90 руб.