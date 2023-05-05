Рецепт: Творог из козьего молока — Полезный домашний козий творог

Ингредиенты:
молоко козье — 1500 мл
Способ приготовления: Доброго времени суток.
Сегодня поделюсь с вами рецептом полезного козьего творога.
Готовится творог из одного ингредиента — молока. Можно добавлять для скисления молока сыворотку молочную, от приготовления творога ранее. Если таковой нету, то можно без добавок приготовить.
Для приготовления творога берём молоко козье, ставим в тёплое место для скисания, накрыв марлей. У меня прокисало молоко 2 суток.
Далее аккуратно переливаем содержимое банки в кастрюлю. Перемешивать не надо.
Включаем газ на самый минимум и доводим до 70-80 градусов.
Я использую специальный термометр для удобства.
Молоко должно свернуться.
Затем выключаем плиту и оставляем наш будущий творог остывать до комнатной температуры в кастрюле. Размешивать не надо.
После остывания, процеживаем творог через сито с марлей.
Даём стечь сыворотке.
Как основная сыворотка стечёт, сворачиваем марлю мешочком, отжимаем руками и подвешиваем. Я завязывала марлю на деревянную ложку и вешала мешочек с творогом над узкой кастрюлей.
Сыворотка стекала ещё 1-2 часа.
Затем перекладываем готовый творожок в тарелку.
Из 1,5 литра молока вышло 290 грамм творога.
Наш творог готов. Можно кушать как вы любите, можно добавлять в выпечку.
СОВЕТЫ:
1. Чем дольше киснет молоко, тем кислее будет творог в итоге.
2. Если молоко кислое вскипятить, то творог получится более зернистый и упругий.
3. Чем дольше стекает сыворотка, сыворотка получается более сухой.
4. Для прокисания молока можно добавить 1 чайную ложку уксуса, или соли, также можно добавить кусочек чёрного хлеба.
5. Скисает молоко быстрее при температуре 23 градуса, если дома прохладно, то понадобится больше времени.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 90 руб.