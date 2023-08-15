Рецепт: Творожно-яблочный пирог — с овсяными хлопьями

Ингредиенты:

творог 5% — 200 гр.;

сметана 15% — 100 гр.;

овсяные хлопья — 1 стакан;

яйца куриные — 3 шт.;

яблоки кисло-сладкие мелкие — 5 шт.;

масло растительное для смазки формы — по вкусу;

сахрный песок — 3 ст. ложки;

корица — по вкусу;

крупа манная — щепотка

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Настала пора яблок. В саду начинают поспевать яблоки, и самое первое, что мне захотелось, это испечь пирог. Все остальные заготовки после. А пирог постряпать в первую очередь.

Такой пирог можно стряпать как без сахара, так и с сахарозаменителем или с мёдом. Я немного добавила сахара. Кому как нравится. Делала пирог на даче, так что фотографии получились немного тёмные.

Начала с приготовления творожного теста. Выложила творог

Добавила сахарный песок. Перемешала.

Разбила яйца в отдельную посуду.

Творог, сметану и сахар взбила. Сюда же добавила яйца.

Взбила с яйцами.

Получилась однородная масса.

Теперь осталось приготовить тесто. Измельчила овсяные хлопья, не так чтобы в муку, но мелко.

Добавила измельчённые хлопья в чашу к основной массе.

Занялась яблоками.

Яблоки почистила, нарезала кубиками.

В тесто добавила соду с уксусом. Хорошо перемешала, оставила на некоторое время.

Глубокую сковороду использую в качестве формы. Смазала растительным маслом и присыпала чуть манкой.

Яблоки выложила на дно сковороды, посыпала корицей.

Вылила тесто поверх яблок. Когда пирог испечётся, переверну его и яблоки окажутся сверху.

Форму с тестом отправила в духовку.

На даче у нас маленькая электрическая духовка, но для такого пирога подойдёт. Выпекала при температуре 180 градусов, 30-35 минут.

Пирог перевернула, немного остудила. Вкусный, ароматный, сочный, влажный, но пропёкся.

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.