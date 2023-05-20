Рецепт: Творожок из кефира — Просто и вкусно!

Ингредиенты:

кефир — 1 литр

Способ приготовления: Давно хотела попробовать такой способ приготовления творожка и, честно говоря, не очень в него верила. Но получилось!

Ингредиент один — кефир! Я взяла одну пачку, так как первая проба была, рисковать не хотелось. Лучше всего подходит кефир в пакетах, так проще потом ледышку извлекать, чем из бутылки.

Мне мой эксперимент совсем дешево обошелся, так как попался кефир очень дешевый. Кладем его в морозилку до полного замерзания, достаточно на ночь положить. И вот таким вынимаем…

Отстаивать ледышку многие рекомендуют подвешенной в марле. Мне заморачиваться не хотелось. Я просто взяла дуршлаг,

застелила его марлей, поставила в другую емкость для сбора сыворотки

и уложила в марлю ледышку

Оставила на ночь. Сверху, конечно, марлей прикрыла. Наутро вот что обнаружила…!

Ура! Получилось! Такой нежный-пренежный творожок, ровный и плотный. Я бы даже назвала это сливочным сыром, очень напоминает!

Из одного литра получилось чуть больше 200 гр. Это за какие-то 30-40 рублей! Кстати, собранная в емкость сыворотка пошла на приготовление вкусного хлебушка.

Время на приготовление творожка указала здесь только то, что затратила сама, без учета замораживания и отстаивания.

В общем, я довольна и рада-радехонька, что получилось! Раньше так же не верила, что можно легко и просто сделать домашнее сливочное мороженое, по вкусу — настоящий пломбир!

Так что глаза боятся, а ручки делают! Классно, что теперь можно найти в интернете любой интересный рецепт, особенно — здесь, у друзей на Фоторецепте! Спасибо за внимание всем заглянувшим! Буду рада, если вновь оказалась полезной!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.