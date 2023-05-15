Рецепт: Тыквенный кекс — Полезный шоколадный кекс с тыквой на злаковом йогурте.

Ингредиенты:

тыква мускатная сладкая — 250 г;

сахар — 50 г;

какао-порошок — 2 ст.л.;

йогурт со злаками активиа — 300 мл;

корица молотая — 1 ч.л.;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

манная крупа — 500 г;

слива замороженная — 6 шт.;

сметана 25% — 30% — 150 г;

кондитерская посыпка — для украшения;

масло сливочное — для смазывания формы;

соль — щепотка;

разрыхлитель теста — 1 пакетик

Способ приготовления: Сегодня рецепт вкусного и полезного шоколадного кекса на основе мускатной тыквы и злакового йогурта.

У меня есть замороженная мускатная тыква, она в этот раз попалась мне очень сладкая, поэтому сахара будем использовать меньше, кекс и так получится сладким.

Добавляем 50 граммов обычного сахара и две столовых ложки какао-порошка.

У меня остался йогурт — активиа со злаками, его я и решила использовать в качестве жидкой основы для нашего кекса.

Вливаем йогурт комнатной температуры в чашу с тыквой и измельчаем при помощи погружного блендера все ингредиенты до однородной пюреобразной жидкой массы.

Для вкуса и аромата добавляем по одной чайной ложке ванильного сахара и молотой корицы.

Просеиваем манную крупу, добавляем щепотку соли, пакетик разрыхлителя для теста и замешиваем тесто.

Тесто замешиваем вручную венчиком, оставляем на 15-20 минут, чтобы манная крупа впитала в себя всю влагу.

Круглую форму для кекса смазываем небольшим количеством сливочного масла и выливаем в неё тесто. Встряхиваем осторожно форму, чтобы все тесто равномерно распределилось.

Решила добавить немного слив, у меня остатки зимних запасов, нужно их использовать, половинки слив аккуратно втыкаем в тесто, утапливая примерно наполовину.

Форму с тестом ставим в разогретую духовку и выпекаем около 50-60 минут при температуре 150-160 градусов, слишком высокую температуру ставить не нужно, шоколадный кекс быстро начнёт гореть. Лучше его не торопить, пусть пропекается потихонечку.

Через час вынимаем кекс и остужаем его прямо в форме примерно 10 минут, затем аккуратно переворачиваем на плоскую тарелку.

Кекс отлично пропекся, получился высокий, с хрустящей корочкой.

Даем ему полностью остыть, затем можно украсить. Готовить какую-либо глазурь в этот раз у меня не было времени, поэтому я просто покрыла кекс густой сметаной.

И украсила сверху кондитерской декоративной посыпкой, с Пасхи много запасов осталось)))

Тыквенный кекс готов, можно наливать чай:)

Разрезаем, смотрим, что получилось внутри.

Вот такая текстура у нашего тыквенный кекса на йогурте со злаками. Пышный, мягкий, в меру влажный, но не мокрый. За час кекс полностью пропекся. Получилось очень вкусно, а слива, кстати, была почти как свежая, мягкая, сочная.

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.