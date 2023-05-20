Рецепт: Тушеная говядина в темном пиве - в горшке для запекания и в духовке...

Ингредиенты:

грудинка говядины без кости — 1.8 кг;

темное пиво — 1 стакан;

вода — 0.5 стакана;

чеснок — 3 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

специи для говядины — по вкусу;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Сегодня готовим удивительно вкусную и ароматную говядину в пиве…

Готовится мясо в глинином горшке, готовится долго, ну где-то примерно часа три мясо должно томиться в духовке. Получается такое же вкусное, как если бы мы это мясо готовили в русской печи.

Я вообще очень часто готовлю мясо в духовке именно там оно получается просто суперский!

Кто ещё не делает свинину под томатной пастой и сыром в духовке?! Тому просто настоятельно рекомендую это быстрей сделать! Это очень вкусно!

Итак, берём кусок говядины, режем её на достаточно большие кусочки, ну примерно где-то 2 сантиметра.

Добавляем к ней нарезанный мелко репчатый лук и чеснок. А также порезанную крупно морковь. Ну и не забываем про ваши любимые специи и соль.

Всё хорошо перемешиваем…

И перекладываем в большой горшок для запекания.

Кстати, этому горшку 31 год… Всё бы ничего, да отвалилась крышка… Вот как раньше делали посуду?!))

Дальше добавляем 1 стакан пива и полстакана воды.

Ну и ставим нашу говядину в духовке томиться на 3 часа при 100 — 110 градусов.

То есть, пусть при не сильном нагреве томиться наше мясо себе потихоньку…

Ну и в итоге через три часа получается что-то необыкновенное, вкусное и ароматное!

Говядина получается супермягкая и супервкусная, просто нет слов…

А запах какой в квартире…

Всем советую приготовить!

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 850 руб.