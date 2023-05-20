Рецепт: Тушеная говядина в темном пиве - в горшке для запекания и в духовке...

Ингредиенты:
грудинка говядины без кости — 1.8 кг;
темное пиво — 1 стакан;
вода — 0.5 стакана;
чеснок — 3 шт.;
лук репчатый (среднего размера) — 3 шт.;
морковь — 1 шт.;
специи для говядины — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Сегодня готовим удивительно вкусную и ароматную говядину в пиве…
Готовится мясо в глинином горшке, готовится долго, ну где-то примерно часа три мясо должно томиться в духовке. Получается такое же вкусное, как если бы мы это мясо готовили в русской печи.
Я вообще очень часто готовлю мясо в духовке именно там оно получается просто суперский!
Кто ещё не делает свинину под томатной пастой и сыром в духовке?! Тому просто настоятельно рекомендую это быстрей сделать! Это очень вкусно!
Итак, берём кусок говядины, режем её на достаточно большие кусочки, ну примерно где-то 2 сантиметра.
Добавляем к ней нарезанный мелко репчатый лук и чеснок. А также порезанную крупно морковь. Ну и не забываем про ваши любимые специи и соль.
Всё хорошо перемешиваем…
И перекладываем в большой горшок для запекания.
Кстати, этому горшку 31 год… Всё бы ничего, да отвалилась крышка… Вот как раньше делали посуду?!))
Дальше добавляем 1 стакан пива и полстакана воды.
Ну и ставим нашу говядину в духовке томиться на 3 часа при 100 — 110 градусов.
То есть, пусть при не сильном нагреве томиться наше мясо себе потихоньку…
Ну и в итоге через три часа получается что-то необыкновенное, вкусное и ароматное!
Говядина получается супермягкая и супервкусная, просто нет слов…
А запах какой в квартире…
Всем советую приготовить!
Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 850 руб.