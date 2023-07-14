Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами — в мультиварке

Ингредиенты:

капуста — 400 г;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 100 г;

болгарский перец — 100 г;

грибы консервированные — 200 г;

кетчуп — 2 ст. л.;

тмин — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

сахар — 0,5 ч. л.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

уксус 6% — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

укроп — по вкусу

Способ приготовления: Всем добрый день!

Сегодня я вам предлагаю рецепт тушёной капусты с консервированными грибами. Я брала шампиньоны, но вы можете взять опята или другие грибы.

Капусту я тушила в мультиварке, но по такому же принципу её можно приготовить в казане или сотейнике.

Приготовление

Подготовьте овощи. Тонко нашинкуйте капусту.

Лук и болгарский перец нарежьте соломкой.

Морковь натрите на крупной тёрке.

Из баночки с грибами слейте жидкость, но её не выливайте, так как она вам понадобится.

Если грибы целые, нарежьте их тонкими ломтиками.

В чаше мультиварки в режиме жарки разогрейте масло, положите лук. Пассеруйте его до светло-жёлтого цвета.

Положите морковь. Готовьте 3—4 минуты.

Положите нарезанный болгарский перец и грибы. Хорошо прогрейте.

Положите тмин, сахар и кетчуп.

Перемешайте. Прогрейте.

Влейте жидкость от грибов.

Положите капусту.

Закройте мультиварку, подождите 5—10 минут. За это время капуста осядет и её можно будет легко перемешать.

По вкусу посолите и поперчите. Положите лавровый лист.

Установите программу «Тушение». Готовьте до мягкости капусты.

В конце приготовления сбрызните уксусом, попробуйте на соль.

Мультиварку выключите.

Положите в капусту мелко нарезанную зелень укропа, перемешайте.

Оставьте капусту в закрытой мультиварке на 10 минут, чтобы зелень отдала свой аромат капусте.

Тушёная капуста с консервированными грибами готова.

Приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 40 мин.