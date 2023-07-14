Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами — в мультиварке

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Ингредиенты:
капуста  — 400 г;
репчатый лук — 200 г;
морковь —  100 г;
болгарский перец  — 100 г;
грибы консервированные —  200 г;
кетчуп — 2 ст. л.;
тмин  — 0,5 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
сахар  — 0,5 ч. л.;
масло подсолнечное —  2 ст. л.;
уксус 6% — по вкусу;
лавровый лист  — 2 шт.;
укроп — по вкусу
Способ приготовления: Всем добрый день!

Сегодня я вам предлагаю рецепт тушёной капусты с консервированными грибами. Я брала шампиньоны, но вы можете взять опята или другие грибы.

Капусту я тушила в мультиварке, но по такому же принципу её можно приготовить в казане или сотейнике.

Приготовление

Подготовьте овощи. Тонко нашинкуйте капусту.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Лук и болгарский перец нарежьте соломкой.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Морковь натрите на крупной тёрке.

Из баночки с грибами слейте жидкость, но её не выливайте, так как она вам понадобится.

Если грибы целые, нарежьте их тонкими ломтиками.

В чаше мультиварки в режиме жарки разогрейте масло, положите лук. Пассеруйте его до светло-жёлтого цвета.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Положите морковь. Готовьте 3—4 минуты.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Положите нарезанный болгарский перец и грибы. Хорошо прогрейте.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Положите тмин, сахар и кетчуп.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Перемешайте. Прогрейте.

Влейте жидкость от грибов.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Положите капусту.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Закройте мультиварку, подождите 5—10 минут. За это время капуста осядет и её можно будет легко перемешать.

По вкусу посолите и поперчите. Положите лавровый лист.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Установите программу «Тушение». Готовьте до мягкости капусты.

В конце приготовления сбрызните уксусом, попробуйте на соль.

Мультиварку выключите.

Положите в капусту мелко нарезанную зелень укропа, перемешайте.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Оставьте капусту в закрытой мультиварке на 10 минут, чтобы зелень отдала свой аромат капусте.

Тушёная капуста с консервированными грибами готова.

Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами - в мультиварке

Приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 40 мин.

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