Рецепт: Тушеная капуста с консервированными грибами — в мультиварке

Ингредиенты:
капуста — 400 г;
репчатый лук — 200 г;
морковь — 100 г;
болгарский перец — 100 г;
грибы консервированные — 200 г;
кетчуп — 2 ст. л.;
тмин — 0,5 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
сахар — 0,5 ч. л.;
масло подсолнечное — 2 ст. л.;
уксус 6% — по вкусу;
лавровый лист — 2 шт.;
укроп — по вкусу
Способ приготовления: Всем добрый день!
Сегодня я вам предлагаю рецепт тушёной капусты с консервированными грибами. Я брала шампиньоны, но вы можете взять опята или другие грибы.
Капусту я тушила в мультиварке, но по такому же принципу её можно приготовить в казане или сотейнике.
Приготовление
Подготовьте овощи. Тонко нашинкуйте капусту.
Лук и болгарский перец нарежьте соломкой.
Морковь натрите на крупной тёрке.
Из баночки с грибами слейте жидкость, но её не выливайте, так как она вам понадобится.
Если грибы целые, нарежьте их тонкими ломтиками.
В чаше мультиварки в режиме жарки разогрейте масло, положите лук. Пассеруйте его до светло-жёлтого цвета.
Положите морковь. Готовьте 3—4 минуты.
Положите нарезанный болгарский перец и грибы. Хорошо прогрейте.
Положите тмин, сахар и кетчуп.
Перемешайте. Прогрейте.
Влейте жидкость от грибов.
Положите капусту.
Закройте мультиварку, подождите 5—10 минут. За это время капуста осядет и её можно будет легко перемешать.
По вкусу посолите и поперчите. Положите лавровый лист.
Установите программу «Тушение». Готовьте до мягкости капусты.
В конце приготовления сбрызните уксусом, попробуйте на соль.
Мультиварку выключите.
Положите в капусту мелко нарезанную зелень укропа, перемешайте.
Оставьте капусту в закрытой мультиварке на 10 минут, чтобы зелень отдала свой аромат капусте.
Тушёная капуста с консервированными грибами готова.
Приятного аппетита!
Видео:
Время приготовления: 40 мин.