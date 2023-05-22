Рецепт: Тушенная капуста — с финиками и куриными шейками

Ингредиенты:
морковь — 2 шт;
финики — 100 гр;
кетчуп — 3 ст.л.;
лук репчатый — 2 шт;
капуста белокочанная — 1 кг;
куриные шеи — 500 гр
Способ приготовления: Вчера приготовила и решила поделиться с вами очень вкусной тушеной капустой.
У меня молодая капустка весом до 1 кг.
Также понадобится пару репчатых луковиц.
Также пару некрупных мороковок.
И горсть фиников. У меня финики с косточками.
Также я взяла полкило куриных шеек.
Заливаем финики кипятком.
Для заправки капусты я взяла самый простой кетчуп, но можно использовать томатный сок или пасту или любой другой соус.
Теперь натираем морковь.
Нарезаем лук.
И шинкуем капусту по возможности тонко.
Для начала обжариваем лук. Я это делала сразу в мультиварке на режиме «жарка».
Добавляем морковь и также обжариваем.
К луку с морковью отправляем капусту. Ее также надо обжарить — это придает особый вкус блюду, хотя можно и не обжаривать.
Если масла маловато, то добавляем еще масла.
Финики разделаем на половинки и удаляем косточки.
Из специй я взяла 1 веточку черного перца и 1 чайную ложку зерен кориандра.
Перец и кориандр перебиваю в кофемолке.
Добавляем к овощам финики.
Также добавляем соль, специи и кетчуп (где-то 2-3 столовые ложки).
Все перемешиваем и ставим на режим «тушение».
Сверху выкладываем куриные шеи (при наличии), но можно делать и без них.
Тушим 1 час.
Прекрасная вкусная ароматная тушеная капуста готова!
Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.