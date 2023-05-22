Рецепт: Тушенная капуста — с финиками и куриными шейками

Ингредиенты:

морковь — 2 шт;

финики — 100 гр;

кетчуп — 3 ст.л.;

лук репчатый — 2 шт;

капуста белокочанная — 1 кг;

куриные шеи — 500 гр

Способ приготовления: Вчера приготовила и решила поделиться с вами очень вкусной тушеной капустой.

У меня молодая капустка весом до 1 кг.

Также понадобится пару репчатых луковиц.

Также пару некрупных мороковок.

И горсть фиников. У меня финики с косточками.

Также я взяла полкило куриных шеек.

Заливаем финики кипятком.

Для заправки капусты я взяла самый простой кетчуп, но можно использовать томатный сок или пасту или любой другой соус.

Теперь натираем морковь.

Нарезаем лук.

И шинкуем капусту по возможности тонко.

Для начала обжариваем лук. Я это делала сразу в мультиварке на режиме «жарка».

Добавляем морковь и также обжариваем.

К луку с морковью отправляем капусту. Ее также надо обжарить — это придает особый вкус блюду, хотя можно и не обжаривать.

Если масла маловато, то добавляем еще масла.

Финики разделаем на половинки и удаляем косточки.

Из специй я взяла 1 веточку черного перца и 1 чайную ложку зерен кориандра.

Перец и кориандр перебиваю в кофемолке.

Добавляем к овощам финики.

Также добавляем соль, специи и кетчуп (где-то 2-3 столовые ложки).

Все перемешиваем и ставим на режим «тушение».

Сверху выкладываем куриные шеи (при наличии), но можно делать и без них.

Тушим 1 час.

Прекрасная вкусная ароматная тушеная капуста готова!

Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.