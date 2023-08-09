Рецепт: Тушеные баклажаны — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

томаты — 10 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления: Приветствую всех кто заинтересовался моим рецептом. Баклажаны тушёные можно есть в горячем виде как гарнир к мясу, как намазку на хлеб, или как дополнение к любому не сладкому обеду, либо ужину.

Ингредиенты доступны и их количество может варьироваться в зависимости от вашего предпочтения.

Нарезанный репчатый лук жарю в не большом количестве рафинированного подсолнечного масла.

Помидоры нарезаю не большими кусочками и добавляю в сковороду с луком. Шкурку с помидор я не снимаю.

Морковь натираю на крупной тёрке и отправляю в сковородку.

Баклажаны очищаю от кожуры (именно эта фиолетового цвета кожура даёт горечь) и натираю на крупной терке. Баклажаны сразу же начинают темнеть, потому натираю по одному и сразу же перемешиваю содержимое сковородки.

Воды я не добавляю, для тушения достаточно сока, который выделяется из нарезанных помидор.

Соль добавляю сразу же. И на не большом огне тушу овощи минут 25-30. Хорошо если в холодильнике есть зелень, то это идеальное добавление к оаощам

Морковь готовится дольше других овощей и как только она готова, так и можно выключать огонь под сковородой. И можно тушёные баклажаны подавать к столу. Мы с внуком едим как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 40 мин.