Рецепт: Тушеные баклажаны — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:
баклажаны — 3 шт.;
лук репчатый — 3 шт.;
томаты — 10 шт.;
морковь — 1 шт.;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — 1 ст. л.
Способ приготовления: Приветствую всех кто заинтересовался моим рецептом. Баклажаны тушёные можно есть в горячем виде как гарнир к мясу, как намазку на хлеб, или как дополнение к любому не сладкому обеду, либо ужину.
Ингредиенты доступны и их количество может варьироваться в зависимости от вашего предпочтения.
Нарезанный репчатый лук жарю в не большом количестве рафинированного подсолнечного масла.
Помидоры нарезаю не большими кусочками и добавляю в сковороду с луком. Шкурку с помидор я не снимаю.
Морковь натираю на крупной тёрке и отправляю в сковородку.
Баклажаны очищаю от кожуры (именно эта фиолетового цвета кожура даёт горечь) и натираю на крупной терке. Баклажаны сразу же начинают темнеть, потому натираю по одному и сразу же перемешиваю содержимое сковородки.
Воды я не добавляю, для тушения достаточно сока, который выделяется из нарезанных помидор.
Соль добавляю сразу же. И на не большом огне тушу овощи минут 25-30. Хорошо если в холодильнике есть зелень, то это идеальное добавление к оаощам
Морковь готовится дольше других овощей и как только она готова, так и можно выключать огонь под сковородой. И можно тушёные баклажаны подавать к столу. Мы с внуком едим как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
Время приготовления: 40 мин.