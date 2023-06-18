Рецепт: Вафли кабачковые — С сыром

Ингредиенты:

кабачок — 250 грамм;

сыр твердый — 100 грамм;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана — 1 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л;

мука — 120 грамм;

зелень — по желанию;

чеснок сухой — по вкусу;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.

Способ приготовления: Сейчас сезон кабачков можно приготовить икру, рулет, запеканку, и даже шашлык, а сегодня я буду готовить кабачковые вафли.

Для начала нужно натереть на крупной терке кабачок,

затем на мелкой терке натереть сыр,

и все, самая сложная работа сделана 🙂

Теперь взбиваем яйцо с солью,

затем добавляем туда сметану, перемешиваем, теперь кабачок

, сыр,

мука с разрыхлителем

и немного сухого чеснока. Все тщательно перемешиваем

и вот наше тесто готово. Разогреваем вафельницу, затем ложкой выкладываем тесто,

отправляем запекаться на 7-12 минут, ориентируйтесь по своей вафельнице (у меня ушло 12 минут!).

Вот такие румяные, вкусные вафли у мня получились, подавать можно со сметаной,

а можно и просто скушать и так и так вкусно 🙂

Посмотрите какие они нежные, пористые, сырные,

вкуснота да и только !

Рекомендую Вам приготовить данные вафли и поделиться с нами своим фото рецептом! Приятного всем аппетита и готовьте всегда с любовь и щепоточкой сыра 🙂

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.