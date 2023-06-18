Рецепт: Вафли кабачковые — С сыром

Ингредиенты:
кабачок — 250 грамм;
сыр твердый — 100 грамм;
яйца куриные — 1 шт.;
сметана — 1 ст.л.;
соль — 0,5 ч.л;
мука — 120 грамм;
зелень — по желанию;
чеснок сухой — по вкусу;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Способ приготовления: Сейчас сезон кабачков можно приготовить икру, рулет, запеканку, и даже шашлык, а сегодня я буду готовить кабачковые вафли.
Для начала нужно натереть на крупной терке кабачок,
затем на мелкой терке натереть сыр,
и все, самая сложная работа сделана 🙂
Теперь взбиваем яйцо с солью,
затем добавляем туда сметану, перемешиваем, теперь кабачок
, сыр,
мука с разрыхлителем
и немного сухого чеснока. Все тщательно перемешиваем
и вот наше тесто готово. Разогреваем вафельницу, затем ложкой выкладываем тесто,
отправляем запекаться на 7-12 минут, ориентируйтесь по своей вафельнице (у меня ушло 12 минут!).
Вот такие румяные, вкусные вафли у мня получились, подавать можно со сметаной,
а можно и просто скушать и так и так вкусно 🙂
Посмотрите какие они нежные, пористые, сырные,
вкуснота да и только !
Рекомендую Вам приготовить данные вафли и поделиться с нами своим фото рецептом! Приятного всем аппетита и готовьте всегда с любовь и щепоточкой сыра 🙂
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.