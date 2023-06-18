Рецепт: Вафли кабачковые — С сыром

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Ингредиенты:
кабачок — 250 грамм;
сыр твердый — 100 грамм;
яйца куриные — 1 шт.;
сметана — 1 ст.л.;
соль — 0,5 ч.л;
мука — 120 грамм;
зелень — по желанию;
чеснок сухой — по вкусу;
разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Способ приготовления: Сейчас сезон кабачков можно приготовить икру, рулет, запеканку, и даже шашлык, а сегодня я буду готовить кабачковые вафли.

Для начала нужно натереть на крупной терке кабачок,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

затем на мелкой терке натереть сыр,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

и все, самая сложная работа сделана 🙂

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Теперь взбиваем яйцо с солью,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

затем добавляем туда сметану, перемешиваем, теперь кабачок

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

, сыр,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

мука с разрыхлителем

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

и немного сухого чеснока. Все тщательно перемешиваем

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

и вот наше тесто готово. Разогреваем вафельницу, затем ложкой выкладываем тесто,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

отправляем запекаться на 7-12 минут, ориентируйтесь по своей вафельнице (у меня ушло 12 минут!).

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Вот такие румяные, вкусные вафли у мня получились, подавать можно со сметаной,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

а можно и просто скушать и так и так вкусно 🙂

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Посмотрите какие они нежные, пористые, сырные,

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

вкуснота да и только !

Рецепт: Вафли кабачковые - С сыром

Рекомендую Вам приготовить данные вафли и поделиться с нами своим фото рецептом! Приятного всем аппетита и готовьте всегда с любовь и щепоточкой сыра 🙂

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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