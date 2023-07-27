Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами — Очень вкусно.

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Ингредиенты:
черешня замороженная — 1 кг;
лимон свежий — 2 шт;
орехи грецкие чищеные — 1.ст.;
корица молотая — 0,5 ч.л;
мята сушенная — 20 гр;
сахар — 1 кг
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
В этом году совсем плохой урожай плодовых. Но, с прошлого года осталось много качественной заморозки.
Решила произвести в дело. Черешня в прошлом году была крупная и сочная .
В итоге получилось прекрасное варенье.

Начинаю с того, что чищу орехи и поджариваю их, хотя можно и в микроволновке. Результат одинаковый, проверила.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Остывают на бумаге…

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

С холодных прожаренных орешков хорошо удаляется плёнка.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Удаляю там, где получается удалить.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Черешню не размораживаю, выкладываю в миску, в которой буду варить варенье.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Засыпаю сахаром.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

оставляю на 20 минут, пусть немного выпустит сок на дно миски.
Готовлю лимоны, удаляю внимательно все косточки. Хорошо мою и нарезаю.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Черешню довожу до кипения .

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Закладываю лимоны.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Оставляю до полного остывания.
Снова довожу до кипения и закладываю сушёную мяту.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Добавляю корицу, если её не любите, можно не добавлять.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Опять до полного остывания, затем опять довожу до кипения.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Мяту аккуратно вынимаю. отжимаю.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Мяту залейте кипятком, добавте лимон и получится отличный напиток.
В варенье можно добавлять орехи. Измельчаю их до среднего размера кусочков.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Пару раз довожу до кипения, охлаждаю, затем оставляю на ночь, что бы орехи хорошо впитали сироп.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

На утро довожу до кипения, на медленном огне разливаю по баночкам и закручиваю.

Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами - Очень вкусно.

Получилось густое, ароматное, оригинальное варенье.
Орехи в варенье очень вкусные!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 120 руб.

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