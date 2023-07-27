Рецепт: Варенье из замороженной черешни с мятой и орехами — Очень вкусно.

Ингредиенты:

черешня замороженная — 1 кг;

лимон свежий — 2 шт;

орехи грецкие чищеные — 1.ст.;

корица молотая — 0,5 ч.л;

мята сушенная — 20 гр;

сахар — 1 кг

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

В этом году совсем плохой урожай плодовых. Но, с прошлого года осталось много качественной заморозки.

Решила произвести в дело. Черешня в прошлом году была крупная и сочная .

В итоге получилось прекрасное варенье.

Начинаю с того, что чищу орехи и поджариваю их, хотя можно и в микроволновке. Результат одинаковый, проверила.

Остывают на бумаге…

С холодных прожаренных орешков хорошо удаляется плёнка.

Удаляю там, где получается удалить.

Черешню не размораживаю, выкладываю в миску, в которой буду варить варенье.

Засыпаю сахаром.

оставляю на 20 минут, пусть немного выпустит сок на дно миски.

Готовлю лимоны, удаляю внимательно все косточки. Хорошо мою и нарезаю.

Черешню довожу до кипения .

Закладываю лимоны.

Оставляю до полного остывания.

Снова довожу до кипения и закладываю сушёную мяту.

Добавляю корицу, если её не любите, можно не добавлять.

Опять до полного остывания, затем опять довожу до кипения.

Мяту аккуратно вынимаю. отжимаю.

Мяту залейте кипятком, добавте лимон и получится отличный напиток.

В варенье можно добавлять орехи. Измельчаю их до среднего размера кусочков.

Пару раз довожу до кипения, охлаждаю, затем оставляю на ночь, что бы орехи хорошо впитали сироп.

На утро довожу до кипения, на медленном огне разливаю по баночкам и закручиваю.

Получилось густое, ароматное, оригинальное варенье.

Орехи в варенье очень вкусные!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 120 руб.