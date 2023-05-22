Рецепт: Венгерская ватрушка — Королева всех ватрушек! С кремом и шоколадом

Ингредиенты:

мука цельнозерновая — 200 грамм;

соль — щепотка;

разрыхлитель теста — 0,5 чайной ложки;

сахар — 120 грамм и 1 столовая ложка в тесто;

масло сливочное — 100 грамм;

творог 5% — 540 грамм;

ваниль — по вкусу;

яйца куриные — 4 штуки;

масло сливочное растопленное — 30 грамм;

сметана — 150 грамм;

сгущеное молоко — 100 грамм;

шоколад темный — 30 грамм

Способ приготовления: Всем Привет!

Выпечку с творогом мы с мужем очень любим, как и просто творог и сырники и творожную запеканку, но вот дети творог не жалуют! но

такую венгерскую королевскую ватрушку они готовы есть каждый день!

Венгерская королевская ватрушка с кремом — это не просто ватрушка или не просто пирог с творогом! Это как минимум вкусное и полезное пироженое или торт!:)

Ну посмотрите какая красота! А внутри тонкие слои песочного теста, которые пропитаны нежнейшей творожной начинкой, которая после остывания напоминает чизкейк! и сверху вкуснейшая и красивейшая глазурь!

Хотите попробовать такую ватрушку? Тогда начинаем!

В емкость высыпаем муку (200 грамм цельнозерновой муки, можно использовать и обычную), добавляем щепотку соли, 1/2 чайной ложки разрыхлителя и 1 столовую ложку сахара.

Все перемешиваем! Теперь берем 100 грамм сливочного масла ( желательно из морозилки! но можно взять и из холодильника) и обмакивая его в мучную смесь натираем его на крупной терке! Это очень удобно и быстро!

Получается такая стружка, ее перемешиваем и перетираем руками и мукой, в итоге получается такая масляннно-мучная крошка.

Это и есть наши насыпные песочные коржи!

Теперь переходим к творожной начинке:

Творог лучше брать как у меня пастообразный ( в брикете), если берете крупинчатый, то лучше его протереть через сито или пробить блендером.

Творог у меня 3 пачки по 180 грамм, итого 540 грамм. Добавляем к нему сахар 120 грамм, ваниль по вкусу, 4 яйца, и 30 грамм сливочного масла растопленного. Сливочное масло придает сливочную нотку и творожная начинка прямо напоминает чизкейк!

Соединяет все ингредиенты, я делаю это просто вилочкой. Легко и просто.

Ну все! Начинаем собирать нашу венгерскую королевскую ватрушку с кремом!

Форма у меня диаметром 22 см, считаю на этот объем это оптимально!

Дно и бортики выложила пергаментом.

Высыпаю половину насыпных коржей ( 150 грамм), немного разравниваю, но НЕ ТРАМБОВАТЬ!!! коржи должны пропитаться творожной начинкой, если утрамбовать, то корж будет жетский!

Далее выкладываем всю творожную начинку, разравниваем.

И выкладываем вторую часть коржей!, опять разравнивает и снова НЕ ТРАМБУЕМ)

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 40-45-50 минут, смотрите по Вашей духовке!

Пока печется королева всех ватрушек, мы готовим безумно вкусную заливку или крем!

150 грамм сметаны и 100 грамм сгущенного молока, можно просто перемешать, но если взбить пару минут венчиком/миксером, то появятся пузырьки, и прям так и застынет крем!

Вот до таких пузырьков взбиваем 2-3 минутки.

А тем временем наша ватрушка уже готова!

Выпекала ее 48 минут, нужно чтобы верх чуток подрумянился, и самое главное середина поднялась, чтоб не было там впадины, это значит, что внутри все пропеклось!

Сверху на горячую ватрушку выливаем крем! распределяем по поверхности.

Шоколад растопить ( я просто складываю в пакет, и заливаю кипятком на 1-2 минутки), отрезаю краешек и украшаю поверх сметанного крема!

При помощи зубочистки можно создать незатейливый узор… как сказала моя младшая дочка — это шоколадная паутинка.

И всю эту красоту снова убираем в ГОРЯЧУЮ духовку на 1 минутку!

и достаем нашу красоту! Аромат стоит бесподобный, очень хочется продегустировать! Но надо дождаться полного остывания венгерской ватрушки, примерно 2 часа, а еще лучше плюсом 2 часа в холодильнике, тогда будет вообще бомба!!

Наша королевская ватрушка по венгерски с кремом остывала 1,5 часа, более ждать домочадцы были не в силах!)))

Отрезаю, вот такая красота получается!

Это настолько вкусно! Что ее едят даже дети, которые не едят творог и выпечку с ним вообще!

Но дети едят только именно с кремом и шоколадом, как только делаю без крема, едим вдвоем с мужем(((

Попробуйте, это ОЧЕНЬ вкусно! и полезно! В этом рецепте сокращено количество сахара и сгущенки почти вдвое от стандартного рецепта, но все равно очень вкусно, нежно!

P.S. Вчера выложила это видео на Ютуб, муж его видел будучи на работе, пришел вечером и говорит:

— «ну давай чай с красивым пирогом пить!»

-Говорю: » нету пирога:))»

-А он мне: «Почему в интернете есть, а дома нет?» :)))

От души рекомендую! Это очень вкусно!

Также рекомендую наш хит :

манник шоколадный с шоколадом!

А если Вам нравится классика, или хотите проверенный рецепт манника, который получается у всех, по принципу все смешал и в духовку, то рекомендую манник на молоке со сметанный заливкой!

Видео:

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.